±³À°À¸·Î ´Ù½ÃÃ£´Â ÀÓ½Ç ¿ì¼öÀÎÀç À°¼º ÃÑ·Â

ÀÓ½Ç±ºÀÌ ¡®±³À°À¸·Î ´Ù½Ã Ã£´Â ÀÓ½ÇÀÇ ¹Ì·¡¡¯¸¦ ¿¾î°¡±â À§ÇØ Áö¿ª ¿ì¼öÀÎÀç ¾ç¼º¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ¹Ì·¡¸¦ ´ëºñÇÏ´Â ±³À°È¯°æ Á¶¼º°ú °¢Á¾ ÀåÇÐ»ç¾÷À» È°¹ßÈ÷ Àü°³ÇÏ´Â µî ¿ì¼öÀÎÀç ÁýÁß À°¼º Á¤Ã¥¿¡ ÃÑ·ÂÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.
±ºÀº ¿ÃÇØ ¾ÖÇâÀåÇÐÈ¸¸¦ ÅëÇØ ÀåÇÐ±Ý ¼öÇý´ë»óÀ» ´ëÆø È®´ëÇØ ¿ÃÇØ ´ëÇÐ»ý 300¸¸¿ø°ú, °íµîÇÐ»ý 100¸¸¿ø Áõ¾×Àº ¹°·Ð ¼ºÀû ¿ì¼öÀÚ¿Í ±ºÀÎÀÚ³à, Ãë¾à°èÃþ µîÀÇ °í¸¥ ÇýÅÃÀ» À§ÇØ ÀåÇÐ»ý ¼±¹ßÀÎ¿øµµ ´ëÆø È®´ëÇß´Ù.
±º ¾ÖÇâÀåÇÐÈ¸´Â Áö³ 22¿© ³â°£ Áö¿ªÀÎÀç À°¼ºÀº Áö¿ª¹ßÀüÀÇ ÃÊ¼®ÀÌ¶ó´Â ±âÄ¡ ¾Æ·¡ 1Ãµ¿© ¸íÀÇ ÇÐ»ýµé¿¡°Ô 20¾ïÀÌ ³Ñ´Â ÀåÇÐ±ÝÀ» Áö¿øÇÏ´Â ÇÑÆí ¼¿ïÀåÇÐ¼÷À» Á¦°øÇÏ´Â µî ±³À°±â¹Ý È®Ãæ¿¡µµ Èû¾²°í ÀÖ´Ù.
±ºÀº ÀåÇÐ»ç¾÷°ú ´õºÒ¾î Áö¿ªÀÎÀç ¾ç¼ºÀ» À§ÇÑ ±â¹Ý È®Ãæ¿¡µµ ³²´Ù¸¥ °øÀ» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖÀ¸¸ç ºÀÈ²ÀÎÀçÇÐ´ç °Ç¸³ÀÌ ±× ´ëÇ¥ÀûÀÎ ÄÉÀÌ½º´Ù.
ºÀÈ²ÀÎÀçÇÐ´çÀº ÀÓ½ÇÀ¾ ºÀÈ²·Î 301¹øÁö(±¸ ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ) ÀÏ¿ø¿¡ 45¾ï¿øÀ» ÅõÀÚÇØ ºÎÁö 5Ãµ934§³, ¿¬¸éÀû 1Ãµ593§³·Î 3Ãþ °Ç¹°·Î °ÀÇ½Ç, ÀÚÀ²ÇÐ½À½Ç, µµ¼½Ç, ½Ä´ç µîÀÌ µé¾î¼¸ç ³»³â ÃÊ °³¿øÀ» ¸ñÇ¥·Î °Ç¸³ ÁßÀÎ °ø¸³ ±³À°¿øÀÌ´Ù.
ºÀÈ²ÀÎÀçÇÐ´çÀº ÀÓ½Ç±ºÀÇ ¿ì¼öÇÑ ÇÐ»ýµéÀÌ ±³À°¹®Á¦·Î ÀÎÇØ °íÇâÀ» ¶°³ªÁö ¾Ê°íµµ µµ½Ãº¸´Ù ´õ ³ªÀº ±³À°À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ±³À°½Ã½ºÅÛÀ» µµÀÔÇÑ ±â±¸·Î ³»³âºÎÅÍ °ü³» ¿ì¼ö ÁßÇÐ»ýµé¿¡°Ô ¾çÁúÀÇ ¹æ°úÈÄ ½ÉÈ±³À°À» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ¿ì¼ö °»çÁøÀÌ ±¹,¿µ,¼ö °ú¸ñÀÇ º¸ÃæÇÐ½ÀÀ» ¹æ°ú ÈÄ ¼ö¾÷À» ÅëÇØ ÁøÇàÇÏ´Â µîÀÇ ÇÁ·Î±×·¥À» ¿î¿µÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
±ºÀº ºÀÈ²ÀÎÀçÇÐ´çÀÇ ¼º°øÀûÀÎ ¿î¿µÀ» À§ÇØ ¿ÃÃÊºÎÅÍ À¾¡¤¸é ¼øÈ¸¼³¸íÈ¸¿Í °¢Á¾ È«º¸È°µ¿À» ÅëÇØ Áö¿ªÇÐºÎ¸ð¿Í ÇÐ»ýµéÀÇ °ü½ÉÀ» ³ô¿© ³ª°¡°í ÀÖ°í ºÀÈ²ÀÎÀçÇÐ´ç ¿î¿µ°èÈ¹°ú ÀåÇÐ»ç¾÷ µîÀ» ´ãÀº È«º¸¾È³»¹®À» ¼ö½Ã·Î ÇÐºÎ¸ð¿Í ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ¹èÆ÷ÇØ Áö¿ªÀÎÀç ¾ç¼ºÀÇ Áß¿ä¼º¿¡ ´ëÇÑ °ü½Éµµ¸¦ ³ôÀÏ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
±ºÀº ¶ÇÇÑ ´Ù¸¥ Æ¯±âÀû¼ºÀ» °¡Áø ÇÐ»ýµé¿¡°Ô Àû¼º¿¡ ¸Â´Â Áø·Î¸¦ Å½»öÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ±³À°Çù·Â»ç¾÷ Á¶Á¤À» ÅëÇØ ¸¹Àº ÇÐ»ýµéÀÌ ¾çÁúÀÇ ±³À°±âÈ¸¸¦ Á¦°ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇØ ³ª°¡°í ÀÖ´Ù.
½É ¹Î ±º¼ö´Â ¡°±³À° ¶§¹®¿¡ µµ½Ã·Î ¶°³ª´Â ÀÏÀÌ ¾øµµ·Ï ¿ì¼öÇÑ ÀÎÀç¸¦ ¸¹ÀÌ ¹èÃâÇÏ´Â ´Ù¾çÇÑ ±³À°Á¤Ã¥À» ÆîÃÄ ³ª°¥ °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ±³À°È¯°æ °³¼±À» ±ºÁ¤ÀÇ ÃÖ¿ì¼± »ç¾÷À¸·Î Áö¿øÇØ ³ª°¡°í, ½ÇÁúÀûÀÎ ±³À°»ç¾÷ÀÇ È®´ë¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÀÓ½Ç=¹Ú¿µ±â ±âÀÚ