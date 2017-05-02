ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸
´º½º ÀÚÄ¡ÇàÁ¤ ¿ÀÇÇ´Ï¾ð Æ÷Åä¤ýµ¿¿µ»ó ½ºÆ÷Ã÷¤ý¿¬¿¹ »ç¶÷µé º¸µµÀÚ·á
ÆíÁý : 2017. 5. 2 È­ 16:36
ÀüÁÖ
±º»ê
ÀÍ»ê
Á¤À¾
³²¿ø
±èÁ¦
¿ÏÁÖ
Áø¾È
¹«ÁÖ
Àå¼ö
ÀÓ½Ç
¼øÃ¢
°íÃ¢
ºÎ¾È
 
È¨ > ÀÚÄ¡ÇàÁ¤ > ÀÓ½Ç
ÀÓ½Ç
Á¦6È¸ ÀÓ½ÇÀ¾¹ÎÀÇ ³¯ ÇÑ¸¶´çÀÜÄ¡ ¼ºÈ²
¹Ú¿µ±â ±âÀÚ 
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.05.02  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® google_plus ³×ÀÌ¹ö¹êµå msn

   

ÀÓ½ÇÀ¾ ½Â°Ý Á¦38ÁÖ³â ±â³ä ¡®Á¦6È¸ ÀÓ½ÇÀ¾¹ÎÀÇ ³¯ È­ÇÕ ÇÑ¸¶´çÀÜÄ¡¡¯°¡ 2ÀÏ ÀÓ½Ç °ø¼³¿îµ¿Àå¿¡¼­ ¼ºÈ²¸®¿¡ °³ÃÖµÆ´Ù.

ÀÌ³¯ ½É¹Î ±º¼ö¸¦ ºñ·ÔÇÑ ¹®¿µµÎ ±ºÀÇÀå ¹× °ü³» °¢±Þ ±â°ü»çÈ¸´ÜÃ¼Àå°ú ÀçÀü¡¤Àç°æ Çâ¿ìÈ¸¿ø ¹× À¾¡¤¹Î µî 1Ãµ5¹é¿© ¸íÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ´Ù¾çÇÑ ¹®È­¡¤¿¹¼ú °ø¿¬°ú ÇªÁüÇÑ °æÇ°ÀÜÄ¡ µîÀÌ ½Ç½ÃµÆ´Ù.

ÀÓ½ÇÀ¾ ³ó¾Ç´Ü °ø¿¬À» ½ÃÀÛÀ¸·Î Çâ¿ìÈ¸¿ø°ú À¾¹ÎÀÌ ÇÔ²² Âü¿©ÇÏ´Â ÅõÈ£³îÀÌ, °í¸®°É±â, À·³îÀÌ µî ¹Î¼Ó°æ±â¿Í Ã¼À°°æ±â°¡ ÁøÇàµÆ´Ù.

¶ÇÇÑ ³ë·¡ÀÚ¶û, ½Å³ª´Â ¿¹¼ú¹ö½º, ÃÊ´ë°¡¼ö°ø¿¬ µî ´ÙÃ¤·Î¿î ¿¹¼ú°ø¿¬Àº ÁÖ¹Î °á¼ÓÀ» °­È­ÇÏ´Â °è±â°¡ µÆ´Ù.

ÀÌ¾î ¿­¸° À¾¹ÎÀÇ Àå ½Ã»ó½Ä¿¡¼­ È¿¿­Àå ¹ÚÁ¤ÀÚ¾¾(81), À±¿µÀÚ¾¾(51), ¹®È­Ã¼À°Àå ¹Ú¿µÈ£¾¾(53), ºÀ»çÀå ÀüÁ¡·Ê¾¾(67), ¾ÖÇâÀå ¹Ú´ë½Ä¾¾(68)¾¾°¡ ¼ö»óÇØ ÇâÅäÀÇ ¸í¿¹¸¦ ³ô¿´´Ù.

±èÇÐ¼º À¾ÀåÀº È¯¿µ»ç¸¦ ÅëÇØ ¡°À¾¹Î°ú Çâ¿ìÈ¸¿øÀÌ ÇÑ¸¶À½ ÇÑ¶æÀ¸·Î ¼­·Î Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â À¾¹ÎÀÇ ³¯ Çà»ç¸¦ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³ÃÖÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°À¾¹Î ¸ðµÎ¸¦ À§ÇÑ È­ÇÕ ÀÜÄ¡·Î ÀÚ¸®¸Å±è ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀÓ½Ç=¹Ú¿µ±â ±âÀÚ


< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
¹Ú¿µ±â ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® google_plus msn
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÀÚµ¿µî·Ï¹æÁö¿ë ÄÚµå¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¼¼¿ä!   
È®ÀÎ
- 200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
º£½ºÆ® Å¬¸¯
1
Á¦54È¸ ÀüºÏµµ¹ÎÃ¼À°´ëÈ¸, »çÈê°£ÀÇ ¿­Àü ¸¶¹«¸®
2
°í±º»ê±ºµµ È¹±âÀû ¹ßÀü ¹ßÆÇ ±¸Ãà
3
±èÁ¦ ±Ý»ê»ç ÁÖÁö ¼º¿ì½º´Ô ÀÎÅÍºä
4
Çö´ëÁß°ø¾÷, »õ Á¤ºÎ¿¡ ¹Ý±â µå´Â °ÍÀÎ°¡
5
5¿ù È²±Ý¿¬ÈÞ, ÀüºÏ °ü±¤Áö´Â ¡®¿¹¾à ¿Ï·á¡¯
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ýµ¶ÀÚÅõ°í¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã ´öÁø±¸ º¢²É·Î 54(ÁøºÏµ¿ 417-62)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 063)259-2170  |  ÆÑ½º : 063)251-7217  |  ¹®ÀÇÀüÈ­ : 063)259-2176
Á¤±â°£Çà¹°¤ýµî·Ï¹øÈ£ : ÀüºÏ °¡ 00002   |  ¹ßÇàÀÎ, ÆíÁýÀÎ : ±èÅÃ¼ö  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±è»ó±â
Copyright ¨Ï 2011 ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@domin.co.kr