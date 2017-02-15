[½Å°£] ´ëÇÑ¹Î±¹Àº ¹ÎÁÖ°øÈ­±¹ÀÎ°¡ µî 5±Ç

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¡¡¡ã´ëÇÑ¹Î±¹Àº ¹ÎÁÖ°øÈ±¹ÀÎ°¡
¡¡“´ëÇÑ¹Î±¹Àº ¹ÎÁÖ°øÈ±¹ÀÎ°¡?”
ÀÌ Áú¹®¸¶Àú »çÄ¡½º·´°Ô µé¸®´Â Áö±Ý, ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °¡Àå ±Ùº»ÀûÀÎ Áú¹®À» ´øÁ®¾ß ÇÒ ¶§´Ù.
»õ·Î ³ª¿Â Ã¥ ‘´ëÇÑ¹Î±¹Àº ¹ÎÁÖ°øÈ±¹ÀÎ°¡’(Ã¥¼¼»ó·1¸¸ 6,000¿ø)¿¡¼´Â ¼±ÃëÇß´Ù°í ¹Ï¾ú´ø ¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ±âº» ¿ø¸®¸¦ µÇÂ¤´Â´Ù.
°°Àº Á¦¸ñÀ¸·Î ¿¬ÀçµÈ °æÇâ½Å¹® Ã¢°£ 70ÁÖ³â ±âÈ¹À» ´ÜÇàº»À¸·Î ¿«¾ú´Ù.
6°³¿ù¿¡ °ÉÄ£ Áú¹®°ú ´ë´ä, Å½»ç¿Í ºÐ³ë¿Í Èñ¸ÁÀÇ ±â·ÏÀÎ ¼ÀÀÌ´Ù.
ÀÌ ¿©Á¤¿¡ ÇÔ²²ÇÑ ½Ã¹Î°ú Áö½ÄÀÎµéÀº ºÒÆòµî, ³ëµ¿ Åº¾Ð, Æ¯±Ç ¼¼½À, ±Ç·Â µ¶Á¡, ¹ýÄ¡ ½ÇÁ¾, ºÎÁ¤ºÎÆÐ, ´ëÀÇÁ¦ ÇÑ°è µî ¹ÎÁÖ°øÈ±¹ÀÇ ºÎÀç¿Í À§±â¸¦ Áø´ÜÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹ÎÁÖ°øÈ±¹ÀÇ ÇÙ½É °¡Ä¡ÀÎ ¹ýÄ¡¿Í °øÀû Áú¼°¡ ºØ±«µÈ Áö±ÝÀÌ¾ß¸»·Î ¹ÎÁÖ°øÈ±¹¿¡ ´ëÇÑ ¹°À½ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í °Á¶ÇÑ´Ù.
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¡ã²Ç´ç º¸¸®¹ä
ÀüºÏ Á¤À¾ Ãâ½ÅÀÇ ½Å¼ºÈ£ ½ÃÀÎÀÌ ½ÃÁý ‘²Ç´ç º¸¸®¹ä’(½Å¾ÆÃâÆÇ»ç·10,000¿ø)À» ¹®´Ü¿¡ ³»³õ¾Ò´Ù.
ÀÌ Ã¥À» ÅëÇØ ½ÃÀÎÀº °íÇâ, ±×¸®¿ò, ¸¸³², °íµ¶, ÀÚ¿¬ µî »î¿¡ °üÇÑ ¼ºÂûÀ» ½Ã¾îµé·Î ¿«¾î Ç¥ÇöÇß´Ù.
Áö³»¿Â »îÀÇ Á¶°¢µéÀ» ÇÏ³ªÇÏ³ª ¸ÂÃç ²ç´Ùº¸´Ï ¾î´Àµ¡ ÇÑ ±ÇÀÇ ½ÃÁýÀÌ ¿Ï¼ºµÆ´Ù´Â ½ÃÀÎ.
½ÃÁý¿¡¼ ´©±¸ÀÇ °¡½¿¿£°¡ ÀÛÀº ¸Þ¾Æ¸®·Î ¿ï¸²ÀÌ µÉÁöµµ ¸ð¸¥´Ù´Â ¹Ù¶÷À¸·Î ±ÛÀ» Àû¾î ³»·Á°¬´Ù°í ¼úÈ¸ÇÑ´Ù.
È£º´Å¹ ½ÃÀÎÀº “½Ã ³»¿ë ÀüÃ¼°¡ Åä¼ÓÀûÀÎ ³¿»õ¸¦ Ç³Ç³ Ç³±ä´Ù’¸ç, “½ÃÀÎÀÌ °ßÀÎÇÑ ½Ã¾îµéÀº ¹ÝÂ¦ÀÌ¸ç ½Ã ÀüÃ¼¿¡ ±× ºûÀ» ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
¿ù°£ ‘ÇÑºñ¹®ÇÐ’, °è°£ ‘´ëÇÑ¹®ÇÐ¼¼°è’, ¿ù°£ ‘±¹º¸¹®ÇÐ’À¸·Î µî´ÜÇßÀ¸¸ç, 2015³â¿¡´Â ÀüºÏ¿¹¼ú¹®ÈÃÑ¿¬ÇÕÈ¸ °ø·Î»óÀ» ¼ö»óÇÏ±âµµ Çß´Ù.
ÇöÀç ±º»ê¹®ÀÎÇùÈ¸ ÀÌ»ç¿Í »ç¹«±¹ÀåÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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¡ã´õµëÀÌ
“±æÀ» Àß¸ø µç ³«Å¸¸¦ ¾Ë°í ÀÖ´Ù…¾ß»ý Á¶¶û¸»Ã³·³ ÀÚÀ¯·Î¿î ¿µÈ¥ÀÌ¾úÀ¸³ª Áö±ÝÀº ³«Å¸Ã³·³ »ì°í ÀÖ´Â »ç¶÷ÀÌ´Ù.”- ÀÛÇ° ‘´ÜºÀ³«Å¸’ Áß¿¡¼.
ÇÑ°æ¼± ÀÛ°¡°¡ ¼öÇÊÁý ‘´õµëÀÌ’(¼öÇÊ°úºñÆò»ç·1¸¸ 3,000¿ø)¸¦ ¹®´Ü¿¡ ¼±º¸¿´´Ù.
¼öÇÊÁýÀº 1ºÎ ´ÜºÀ³«Å¸, 2ºÎ »õ¿ì´«, 3ºÎ ¹ÙÀ§Ãë°¡ ¿³µéÀº ¸», 4ºÎ °³¹ä¹Ù¶ó±âº° ¶ã ¶§, 5ºÎ ³²ÀÚ¸¦ ½ºÄµÇÏ´Ù µîÀÇ Å« °¥·¡·Î ±¸¼ºÇß´Ù.
°¢ Àå¸¶´Ù ±ÛÀ» ¾µ ¼ö ÀÖ´Ù´Â °Í¿¡ ´ëÇÑ ÀÛ°¡ÀÇ °¨»çÇÑ ¸¶À½ÀÌ ´À²¸Áø´Ù.
ÀÛ°¡ÀÇ µÎ ¹øÂ° ¼öÇÊÁýÀ¸·Î ÀÏ»ó ¼Ó¿¡¼ »ùÃ³·³ ¼Ú¾Æ³ª´Â ÀÌÄ¡¿Í ´À³¦ µîÀ» °¡°¨¾øÀÌ Àû¾î ³õ¾Ò´Ù.
ÇÑ ÀÛ°¡´Â 2001³â ÀüºÏÀÏº¸ ½ÅÃá¹®¿¹ ¼öÇÊ¿¡ ´ç¼±µÆÀ¸¸ç, 2003³â¿¡´Â ‘¼öÇÊ°úºñÆò’ ½ÅÀÎ»óÀ» ¼ö»óÇÏ±âµµ Çß´Ù.
¿ù°£ ‘¼öÇÊ°úºñÆò’ÆíÁýÀåÀ» ºñ·ÔÇØ ÀüºÏ´ëÇÐ±³ Æò»ý±³À°¿ø ¼öÇÊÃ¢ÀÛ¹Ý¿¡ Ãâ°ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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¡ã¼Ò³âÀÇ ´«¹°
³ª»Û ¾ÆÀÌµéÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ¾ÆÇÂ ¾ÆÀÌµéÀÌ´Ù.
½Å°£ ‘¼Ò³âÀÇ ´«¹°’(»ïÀÎ·1¸¸ 5,000¿ø)Àº Á¶È£Áø ½ÃÀÎÀÌ Áö³ 2015³âºÎÅÍ 2016³â¿¡ °ÉÃÄ ÀÎÅÍ³Ý Æ÷ÅÐ »çÀÌÆ®¿¡¼ ¿¬ÀçÇÑ ±ÛµéÀ» ¹Àº Ã¥ÀÌ´Ù.
½ºÅä¸® ÆÝµùÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛµÈ ¿¬Àç ÃÊ¹Ý¿¡´Â ÀÏÁøÀ» ¹ÌÈÇÑ´Ù´Â ºñÆÇ¿¡µµ Á÷¸éÇßÁö¸¸, ÀúÀÚ´Â ±Û¾²±â¸¦ ¸ØÃßÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
Áø½ÉÀ» ÀüÇÏ¸é ÅëÇÒ °ÍÀÌ¶õ ¹ÏÀ½À¸·Î °è¼ÓµÈ ¿¬Àç¿¡ µ¶ÀÚµéÀº ¼¼È÷ È£ÀÀÇÏ±â ½ÃÀÛÇß´Ù.
ÀÌ Ã¥ÀÇ ¸¶Áö¸· ºÎºÐ¿¡ ½Ç¸° ÈÄ¿øÀÚ ¸í´Ü¸¸ ÇÏ´õ¶óµµ ÃÑ 17ÂÊ ºÐ·®¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.
±×°Íµµ ±ú¾Ë °°Àº ±Û¾¾´Ù.
¼Ò³âÀÇ ´«¹°ÀÌ ¿¬ÀçµÇ´Â 4°³¿ù µ¿¾È ¸ðµÎ 2,899¸íÀÌ 6,900¿©¸¸¿øÀ» ÈÄ¿øÇß´Ù.
ÀúÀÚ´Â µ¶ÀÚµéÀÌ ÀýÀýÈ÷ °ø°¨ÇÒ ¸¸ÇÑ ¸¶À½À¸·Î ¸ÅÈ¸ ¾ÆÇÁ¸é¼µµ ¹¶Å¬ÇÑ ¼ÒÀç·Î ±ÛÀ» ¿Ï¼ºÇØ°£´Ù.
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¡ã½Ã¼±, ¹®ÇÐÀÇ ½£
ÀúÀÚÀÇ Ã¢Á¶Àû ÇàÀ§¿Í ÀÇ¹Ì, ÀÇµµ µîÀ» ÇØ¼®ÇØ Á÷·°£Á¢ÀûÀÎ Ã¼ÇèÀ¸·Î ÀüÀÌ½ÃÅ²´Ù.
ÀüºÏ ÀÓ½Ç Ãâ½ÅÀÎ ¿À°æ¿Á Àü ±º»ê¹®Çù »ç¹«±¹ÀåÀÌ Æò·ÐÁý ‘½Ã¼±, ¹®ÇÐÀÇ ½£’(¼öÇÊ°úºñÆò»ç·1¸¸ 3,000¿ø)À» Ãâ°£Çß´Ù.
¿À°æ¿Á Àü »ç¹«±¹ÀåÀº µµÈ¸°¡ ³ºÀº ¾ÆÀÌ, ±Ù´ëµµ½Ã Ç³°æ ¼Ó ¸ð´õ´ÏÆ¼ µî ÃÑ 4ºÎ¿¡ °ÉÃÄ ¹é¼®°ú ±è¼ö¿µ ½ÃÀÎÀÇ ½Ã¸¦ ÅëÇØ º» ÀÎ°£ÀÇ ³»¸éÀ» ºÐ¼®Çß´Ù.
Æ¯È÷, ±èµ¿ÀÎÀÇ ÀÛÇ° ‘°¨ÀÚ’¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¿ì¸® »çÈ¸ÀÇ °æÁ¦·À±¸®ÇÐÀ» Á¶¸íÇßÀ¸¸ç, ¹ÚÅÂ¿øÀÇ ‘¼Ò¼³°¡ ±¸º¸¾¾ÀÇ ÀÏÀÏ’À» ÅëÇØ¼ ½Ä¹ÎÁö ±Ù´ë ÀÚº»ÁÖÀÇ Ç¥»óÀ» ¿¬±¸ÇÑ´Ù.
±×·¯¸é¼µµ, ÇÊÀÚ´Â ÀúÀÚÀÇ Ã¢ÀÛ ÀÇµµ Áß ÇØ¼®ÀÇ ¿À·ù¸¦ ¹üÇÏÁö ¾ÊÀ¸·Á°í ¿°·ÁÇÏ´Â ¸¶À½À¸·Î, Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î ÅëÂûÇÏ°í ÇØ¼®ÇØ ÀÌÇØÇÏ·Á ³ë·ÂÇß´Ù°í ¹àÈù´Ù.
¿À Àü »ç¹«±¹ÀåÀº ±º»ê´ëÇÐ±³ ´ëÇÐ¿ø ±¹¾î±¹¹®ÇÐ°ú¸¦ Á¹¾÷ÇßÀ¸¸ç, ÇÑ±¹¹®ÀÎÇùÈ¸¿Í ÀüºÏ¹®ÀÎÇùÈ¸ È¸¿ø µîÀ¸·Î È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.
±è¿µÈ£ ±âÀÚ