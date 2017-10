홈 > 교육 > 대학교육 대학교육 전북대, 70주년 기념해 세계 권위 학회 열어 눈길 김미진 기자 승인 2017.10.24 Tweet 전북대학교(총장 이남호)가 개교 70주년을 맞아 ‘국제 첨단 재료공정 및 제조학회(Twenty-Sixth International Conference on the Processing and Fabrication of the Advanced Materials, PFAM-26)’를 개최했다.



‘국제 첨단 재료공정 및 제조학회’는 첨단 기능성재료 및 구조용 복합재료 공정 및 제조 분야에서 세계 최고로 꼽히는 학회다.



이번 학회는 전북대에서 개교 70주년 기념일 직후인 16일부터 일주일 간 첨단 복합재료 분야 국내외 저명 학자 400여 명이 참여한 가운데 진행됐다.



이 자리에는 학회 창설자인 미국 에크론대학의 스리바스탄(T. S. Srivatsan) 교수를 비롯해 이우일 서울대 부총장, 한국연구재단 기초연구본부장인 카이스트 홍순형 교수, 호주 스윈번공대 대외 협력 처장 알란 라우(Alan Lau) 교수, 인도 스리 자야차마젠드라대학 시따라마이하(Siddaramaiah) 교수 등 복합재료 분야 세계적 연구자들이 대거 참석해 눈길을 끌었다.



이번 학회에서는 미래 복합재료의 공정 및 제조 산업의 최근 연구 결과를 공유하고 향후 발전현황, 미래의 전망 등을 소개하는 한편, 국제 공동 연구 수행 등에 대해서도 논의했다.



특히 전라북도가 특화산업으로 선정해 육성하고 있는 탄소복합소재 분야에 대한 많은 이들의 관심을 환기시키는 데 역할을 한 것으로 평가되고 있다.



학회 조직위원장인 이중희 교수(대학원 BIN융합공학과)는 “이번 학회를 통해 미래 복합재료 제조 및 공정에 대한 연구 결과를 공유하고 이에 따른 개발도 가속화 할 수 있을 것”이라며 “탄소복합재료의 세계적인 메카로 부상하고 있는 전라북도 지역산업에도 큰 도움이 되었을 것”이라고 말했다.



