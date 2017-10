홈 > 사람들 > 인물 인물 전북 진안 출신 이선익 씨, 미국 UCLA 교수 임용 한성천 기자 승인 2017.10.20 Tweet 전북 진안 출신인 이선익(42) 씨가 미국 UCLA 의과대학 교수로 임용됐다.



이선익 교수는 이부웅 전북대학교 명예교수의 아들로, 서강대 생물학과를 졸업한 후 미국 Lomallinda 의과대학(LA 소재), Tulane대학교 의과대학에서 신경외과 전문의를 땄다. 이후 네브라스카(Nebraska)에 있는 샌프란시스코 카톨릭재단 병원 신경외과와 UCLA(University of California In Los Angelis) David Geffen School of medicine 척추병원에서 추가로 정형외과 전문의를 취득한 후 이 대학 신경외과 조교수로 발령을 받았다.



한편, 이선익 교수는 이부웅 전북대 명예교수의 아들로 현재 진안에 있는 (주)한불후치피아 비상근 연구소장으로도 2005년부터 활동하고 있다.



