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ÆíÁý : 2017. 10. 20 ±Ý 21:16
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½ÂÀÎ 2017.10.20  
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½É¹Î ÀÓ½Ç±º¼ö´Â ¡°¿À´ÃÀÇ ¹®È­Çà»ç°¡ ÀüÅë½ÃÀå È°¼ºÈ­¿¡ Á¶±ÝÀÌ³ª¸¶ µµ¿òÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±¸ç ¡°»ó±Ç È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ ¸¹Àº Áö¿ª¹ÎµéÀÌ ÀüÅë½ÃÀåÀ» ÀÌ¿ëÇÏ°í, ´õ ³ª¾Æ°¡ °ü±¤°´µéÀÌ Ã£´Â ÀüÅë½ÃÀåÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï Â÷º°È­µÈ ½ÃÃ¥ÃßÁø µî ÇàÁ¤Â÷¿øÀÇ Áö¿ø¿¡ ´õ¿í Èû¾²°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

°üÃÌ½ÃÀå ±è´ëÁØ »óÀÎÈ¸ÀåÀº ¡°ÀüÅë½ÃÀåÀÌ °¥¼ö·Ï ¾î·Á¿òÀ» °ÞÁö¸¸, ÃÖ»óÀÇ »óÇ°°ú Ä£ÀýÇÑ ¼­ºñ½º, ´Ù¾çÇÑ Áñ±æ°Å¸®¿Í ¸Ô°Å¸®·Î °í°´Áß½ÉÇü ÀüÅë½ÃÀåÀÌ µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï »óÀÎµé°ú ÇÔ²² ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

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