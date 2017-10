홈 > 문화 > 공연/전시 공연/전시 국립전주박물관, 종합 퍼포먼스‘THIS IS IT’공연 개최 김미진 기자 승인 2017.10.16 Tweet 국립전주박물관(관장 김승희)은 21일 오후 6시 박물관 강당에서 야간개장의 마지막 무대로 종합 퍼포먼스‘This Is It(지금 시작이다)’을 선보인다.



이번 공연은 마이클 잭슨의 마지막 공연이었던‘This Is It’을 토대로 기획된 작품으로 10대들의 꿈과 도전, 열정을 주제로 담고있다.



문제아 반에 새로 부임한 담임선생님이 아이들의 재능을 발견하고 함께 변화해 간다는 줄거리. 공연팀은 마이클 잭슨을 재연한 ‘미디어 퍼포먼스’와 LED 전구를 이용해 군무를 선보이는 ‘LED 트론댄스’, 매직쇼와 디제이 파티 등 화려한 볼거리를 선사한다. 관람료는 무료. 18일 오후 6시까지 전주박물관 누리집(jeonju.museum.go.kr)에서 선착순으로 예약 가능.



