홈 > 사회 > 사회종합 사회종합 김형태 예수병원 마취통증과 교수, 베트남 마취과학회 초청 이정민 기자 승인 2017.10.12 Tweet 전주예수병원은 12일 마취통증의학과 김형태 교수가 베트남 닌빈에서 개최된 베트남 마취과학회(Vietnam Conference of Anaesthesiologists for 2017)에 연자 및 좌장으로 초청됐다고 밝혔다.



이번 강연은 대한 마취통증의학회 대표 자격으로 초청받은 것으로서 김형태 교수가 세계적으로 마취통증의학 분야에서 업적을 인정받은 결과로 풀이된다.



김 교수는 마취통증의학과 분야 과학기술논문 색인지수(SCI)급 논문을 포함해 지금까지 국내 및 국제학술지에 주저자 및 책임저자 논문 21여편과 공저자 논문 다수 발표했다.



또 산과마취학, 통증수기의 정석, 초음파가이드 말초신경차단술(Ultrasound-Guided Peripheral Nerve Blocks in 25 cases, Volume 2) 등의 교과서 공저, 해외학술대회 강연 초청 등 마취통증의학 분야에서의 업적 등을 인정받았다.



현재 김 교수는 대한 마취통증의학회 및 대한부위마취학회, 대한산과마취학회, 대한노인마취통증학회, 대한통증학회 등에서 이사 및 임원으로 활동하고 있다.







이정민 기자 전주예수병원은 12일 마취통증의학과 김형태 교수가 베트남 닌빈에서 개최된 베트남 마취과학회(Vietnam Conference of Anaesthesiologists for 2017)에 연자 및 좌장으로 초청됐다고 밝혔다.이번 강연은 대한 마취통증의학회 대표 자격으로 초청받은 것으로서 김형태 교수가 세계적으로 마취통증의학 분야에서 업적을 인정받은 결과로 풀이된다.김 교수는 마취통증의학과 분야 과학기술논문 색인지수(SCI)급 논문을 포함해 지금까지 국내 및 국제학술지에 주저자 및 책임저자 논문 21여편과 공저자 논문 다수 발표했다.또 산과마취학, 통증수기의 정석, 초음파가이드 말초신경차단술(Ultrasound-Guided Peripheral Nerve Blocks in 25 cases, Volume 2) 등의 교과서 공저, 해외학술대회 강연 초청 등 마취통증의학 분야에서의 업적 등을 인정받았다.현재 김 교수는 대한 마취통증의학회 및 대한부위마취학회, 대한산과마취학회, 대한노인마취통증학회, 대한통증학회 등에서 이사 및 임원으로 활동하고 있다.이정민 기자



< 저작권자 © 전북도민일보 무단전재 및 재배포금지 > 이정민 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)