전북대 '건지인문학' 연구재단 등재지 선정 김혜지 기자 승인 2017.09.19



이와 함께 상과대학 부설 산업경제연구소가 발간하는 논문집 ‘아태경상저널(Asia-Pacific Journal of Business and Commerce)’의 등재 후보지에 이름을 올렸다.



건지인문학은 지난 2009년 창간된 학술지로, 2014년 등재 후보지에 선정된 이후 우수성을 인정받았다.



이 학술지는 인문학 전 분야에 걸쳐 역사, 어학, 문학 등 다양한 주제의 학술논문 100여 편을 데이터베이스화하고 정기간행물로서 매년 상반기(6월), 하반기(12월) 총 두 차례에 걸쳐 발간되고 있다.



특히 중국, 대만, 러시아, 스페인 등 국외 연구자들의 논문을 함께 실어 국제적 학술지로서 차별화를 모색했다.



이와 함께 등재후보지에 선정된 ‘아태경상저널’은 전북대 산업경제연구소가 발간하는 학술지로, 아시아·태평양 지역의 관련 경제, 경영분야 이론과 실제를 연구한 내용이 담겼다.



2009년부터 매년 3회 국내외 유수 연구자들의 우수 논문을 발표, 그 우수성을 인정받아 이번 등재후보 학술지에 선정됐다.



