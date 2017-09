홈 > 정치 > 정치종합 정치종합 2017 세계종교문화축제 13일 개막 김민수 기자 승인 2017.09.07 Tweet 2017 세계종교문화축제가 13일부터 16일까지 4일간 전주 풍남문과 경기전 광장을 중심으로 익산, 완주 등에서 진행된다.



‘마음을 듣다(Listen to Your Heart)’라는 주제로 전북의 다양한 종교문화자원을 바탕으로 이웃종교의 생활과 문화예술의 체험 등을 통해 종교 간 상생과 나눔의 화합 한마당을 펼치게 될 것으로 기대를 모으고 있다.



축제의 여는 마당은 13일 풍남문을 주요무대로 진행된다. 여러 종교의 성직자와 수도자 등으로 구성된 ‘하늘소리’의 중창, 스님과 목회자의 색소폰 협연 등을 비롯해 종교지도자들의 환담, 정태춘의 특별축하공연 등이 펼쳐진다.



14일부터는 한옥마을과 경기전 광장, 한국전통문화전당 등에서 종교열린마당이 이어진다.



전주예수병원 설립에 중요한 역할을 한 잉골드의 생애를 재연한 공연, 원불교 소태산 대종사의 일대기를 담은 공연, 월주스님의 특강, 프랑스 선교사의 일대기를 담은 영화 등이 소개된다.



이번에 특별히 방문하게 되는 로베르토 바티스타는 UN 종교 NGO 기구 안에 세계종교문화축제의 주관단체인 사단법인 세계종교평화협의회의 회원자격을 부여할 계획으로 사단법인 세계종교평화협의회가 UN에서 세계종교의 역할과 관련된 허브 역할을 할 수 있는 단초를 마련할 것으로 기대를 모으고 있다.



