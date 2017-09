홈 > 사회 > 사회종합 사회종합 조시온 전북대병원 교수, 마르퀴스 후즈 후 등재 이정민 기자 승인 2017.09.06 Tweet 전북대학교병원 응급의학과 조시온 교수가 세계 3대 인명사전인 마르퀴스 후즈 후 인 더 월드(Marquis Who‘s Who in the World )에 이름을 올린다.



6일 전북대병원에 따르면 조시온 교수가 응급의학 분야에서의 활발한 활동과 우수한 연구업적을 인정받아 마르퀴스 후즈 후(Marquis Who’s Who) 2018년 판에 등재된다.



조 교수는 응급실을 찾은 환자를 위한 중증도 점수제도 개발 및 운영과 응급실 과밀화에 대한 논문을 다수 발표하는 등 활발한 활동을 하고 있다.



지난해는 세계적인 의학저널인 The New England Journal of Medicine(NEJM)에 ‘심폐소생술 시행방법 비교 연구’에 대한 서간 논문을 게재해 학계에서 큰 주목을 받기도 했다.



또한 팽창 가능한 모듈을 탑재한 기도유지기 특허의 발명자로 이름을 올리기도 했다.



현재 조 교수는 대한응급의학회 고시위원 및 연구위원, 응급의료정책연구소위원으로 활동 중이다.



한편 마르퀴스 후즈 후 인더월드는 미국 마르퀴스 후즈 후 사(社)에서 발간하는 인명사전이다. 100여년의 역사를 가진 마르퀴스 후즈 후 사는 ▲미국인명정보기관(ABI, American Biographical Institute) ▲영국 케임브리지 국제인명센터(IBC, International Biographical Centre)와 더불어 세계 3대 인명기관으로 꼽힌다.







