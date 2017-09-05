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ÆíÁý : 2017. 9. 6 ¼ö 10:43
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½ÂÀÎ 2017.09.05  
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ÀüÁÖ½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü 222È¸ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸

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¡¡¸»·¯ÀÇ ÃÊ±â ±³Çâ¾Ç 4°îÀÇ Èå¸§ ¼Ó¿¡¼­ ÀýÁ¤¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù°í Æò°¡¹Þ´Â ±³Çâ°î 4¹ø.

¡¡±×ÀÇ ¸ðµç ±³Çâ°î Áß¿¡¼­ 4¹øÀº °¡Àå °æÄèÇÏ°íµµ °£°áÇÏ¸é¼­ ¾Æ¸§´Ù¿î °îÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.

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¡¡ºÎºÐÀûÀ¸·Î´Â ÇÏÀÌµçÀÌ³ª ¸ðÂ÷¸£Æ®ÀÇ ±³Çâ°î°ú °°Àº ´À³¦À» ¹°¾À Ç³±ä´Ù.

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¡¡±×¿Í ÇÔ²² ³ë·¡¸¦ ÁÁ¾ÆÇß´ø ¸»·¯´ä°Ô ±³Çâ°î 4¹ø¿¡´Â ¼ÒÇÁ¶ó³ë°¡ µîÀåÇÏ´Âµ¥, ±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü¿¡¼­ Áö³­ 2014³â¿¡ ¡®·Î¹Ì¿À¿Í ÁÙ¸®¿§¡¯¿¡¼­ ÁÙ¸®¿§ ¿ªÀ¸·Î È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´ø ¼ÒÇÁ¶ó³ë ¼ÕÁöÇýµµ ¹«´ë¿¡ ¿À¸¥´Ù.

¡¡À¯·´°ú ÇÑ±¹À» ¿À°¡¸ç ¿ÀÆä¶ó¿Í ÄÜ¼­Æ® ¹«´ë¿¡¼­ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ±×³àÀÇ ´«ºÎ½Å À½»öÀÌ ¸»·¯ÀÇ ÀÛÇ°¿¡¼­ ¾î¶»°Ô ºû³¯Áö ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.

¡¡ÀÔÀå·á´Â S¼®(1Ãþ) 10,000¿ø°ú A¼®(2Ãþ) 7,000¿øÀÌ´Ù.

¡¡¿¹¸Å´Â ÀÎÅÍ³Ý ³ª·çÄÃÃÄ(www.naruculture.co.kr) ¶Ç´Â ÀüÈ­(1522-6278)·Î ÇÏ¸é µÈ´Ù.

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