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|ÀüÁÖ½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü 222È¸ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸
¡¡ÀüÁÖ½Ã¸³±³Çâ¾Ç´ÜÀÌ ¿À´Â 7ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã 30ºÐ ÇÑ±¹¼Ò¸®¹®ÈÀÇÀü´ç ¿¬ÁöÈ¦¿¡¼ ¸»·¯ÀÇ ±³Çâ°î 4¹ø ¡®Ãµ»óÀÇ »î¡¯À» ÁÖÁ¦·Î Á¦222È¸ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸¸¦ ¿¬´Ù.
¡¡ÀÌ¹ø °ø¿¬Àº »óÀÓÁöÈÖÀÚ ÃÖÈñÁØÀÇ ÁöÈÖ¿Í ¹Ù¸®Åæ Á¤·Ï±â, ¼ÒÇÁ¶ó³ë ¼ÕÁöÇýÀÇ Çù¿¬À¸·Î ¡®Á×Àº ¾ÆÀÌ¸¦ ±×¸®´Â ³ë·¡¡¯¶õ ¸»·¯ÀÇ °îÀ» ¿¬ÁÖÇÑ´Ù.
¡¡¸»·¯ÀÇ ÃÊ±â ±³Çâ¾Ç 4°îÀÇ Èå¸§ ¼Ó¿¡¼ ÀýÁ¤¿¡ ÀÌ¸£·¶´Ù°í Æò°¡¹Þ´Â ±³Çâ°î 4¹ø.
¡¡±×ÀÇ ¸ðµç ±³Çâ°î Áß¿¡¼ 4¹øÀº °¡Àå °æÄèÇÏ°íµµ °£°áÇÏ¸é¼ ¾Æ¸§´Ù¿î °îÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
¡¡¶ÇÇÑ, °ü¡¤Çö¾ÇÀûÀ¸·Î ÀÌÀüÀÇ ±³Çâ°î¿¡ ºñÇØ ÈÎ¾À ¼Ò±Ô¸ð·Î Æí¼ºµÆÀ¸¸ç, ¾Ç»óÀÌ³ª ±¸¼º¸é¿¡¼ Ä£¼÷ÇÔÀÌ ´À²¸Á® ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
¡¡ºÎºÐÀûÀ¸·Î´Â ÇÏÀÌµçÀÌ³ª ¸ðÂ÷¸£Æ®ÀÇ ±³Çâ°î°ú °°Àº ´À³¦À» ¹°¾À Ç³±ä´Ù.
¡¡ÇÑ¾ç´ëÇÐ±³¿Í µ¶ÀÏ Ä®½º·ç¿¡ ±¹¸³À½´ë °øºÎÇÑ ¹Ù¸®Åæ Á¤·Ï±â´Â ¹ÀÇî ARD, ½´ÅõÆ®°¡¸£Æ® ÈÄ°í º¼ÇÁ, Ã÷ºñÄ«¿ì ·Îº£¸£Æ® ½´¸¸ µî ´Ù¼öÀÇ ±¹Á¦ ÄáÄð ¼ö»ó ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ Àå°ü»ó, ÀÏº» ¹®ÈÃ» ÁÖ°ü ¿¹¼ú»ó ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç ÇöÀç ÇÑ¾ç´ëÇÐ±³ À½¾Ç´ëÇÐ ±³¼ö·Î ÀçÁ÷ ÁßÀÌ´Ù.
¡¡±×¿Í ÇÔ²² ³ë·¡¸¦ ÁÁ¾ÆÇß´ø ¸»·¯´ä°Ô ±³Çâ°î 4¹ø¿¡´Â ¼ÒÇÁ¶ó³ë°¡ µîÀåÇÏ´Âµ¥, ±¹¸³¿ÀÆä¶ó´Ü¿¡¼ Áö³ 2014³â¿¡ ¡®·Î¹Ì¿À¿Í ÁÙ¸®¿§¡¯¿¡¼ ÁÙ¸®¿§ ¿ªÀ¸·Î È£ÆòÀ» ¹Þ¾Ò´ø ¼ÒÇÁ¶ó³ë ¼ÕÁöÇýµµ ¹«´ë¿¡ ¿À¸¥´Ù.
¡¡À¯·´°ú ÇÑ±¹À» ¿À°¡¸ç ¿ÀÆä¶ó¿Í ÄÜ¼Æ® ¹«´ë¿¡¼ È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ±×³àÀÇ ´«ºÎ½Å À½»öÀÌ ¸»·¯ÀÇ ÀÛÇ°¿¡¼ ¾î¶»°Ô ºû³¯Áö ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
¡¡ÀÔÀå·á´Â S¼®(1Ãþ) 10,000¿ø°ú A¼®(2Ãþ) 7,000¿øÀÌ´Ù.
¡¡¿¹¸Å´Â ÀÎÅÍ³Ý ³ª·çÄÃÃÄ(www.naruculture.co.kr) ¶Ç´Â ÀüÈ(1522-6278)·Î ÇÏ¸é µÈ´Ù.
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