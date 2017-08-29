¿ÏÁÖ ¼Ò¾ç¼­ ¿õÄ¡ÀÇ ³ë·¡ ¿ï·Á ÆÛÁö´Ù

¿Ö±º¿¡ ¸Â¼ Àå·ÄÇÏ°Ô »êÈÇÑ ¼±¿À» Ãß¸ðÇÏ´Â ±â³ä½ÄÀÌ 29ÀÏ ¼Ò¾ç¸é¿¡¼ ¿ï·Á ÆÛÁ³´Ù.
¡¡29ÀÏ ¿ÏÁÖ±º ¿õÄ¡¡¤ÀÌÄ¡ ÀüÅõ ±â³ä»ç¾÷È¸´Â 1592(¼±Á¶ 25)³â ¿õÄ¡ÀüÅõ°¡ ½ÃÀÛµÈ À½·Â 7¿ù 8ÀÏÀ» ¸Â¾Æ ¿Ö±º¿¡ ¸Â¼ Àå·ÄÇÏ°Ô »êÈÇÑ ¼±¿µéÀ» Ãß¸ðÇÏ´Â Á¦425ÁÖ±â ¿õÄ¡ÀüÅõ Ãß¸ð½ÄÀ» ¿ÏÁÖ±º ¼Ò¾ç¸é ½ÅÃÌ¸® ¿õÄ¡ÀüÀûºñ¿¡¼ °ÅÇàÇß´Ù.
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