¿ÏÁÖ ¼Ò¾ç¼­ ¿õÄ¡ÀÇ ³ë·¡ ¿ï·Á ÆÛÁö´Ù

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ÆíÁý : 2017. 8. 29 È­ 18:47
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½ÂÀÎ 2017.08.29  
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¡¡°­½Ãº¹ ¿õÄ¡¡¤ÀÌÄ¡ ÀüÅõ ±â³ä»ç¾÷È¸ °øµ¿´ëÇ¥´Â ¡°¿À·£ ½Ã°£ ÀúÆò°¡µÈ ¿õÄ¡ÀüÅõ°¡ ¿ÏÁÖ±º°ú Áö¿ª¹ÎÀÇ °ü½É ¼Ó¿¡ ¿ª»çÀû °¡Ä¡¸¦ ¹Ù·Î ¼¼¿ö°¡°í ÀÖÀ½À» ÀÚ¶û½º·´°Ô »ý°¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¿õÄ¡¸¦ ÁöÅ°´Ù Àå·ÄÇÏ°Ô Á×¾î°£ ¼±ÇöµéÀÇ ÀÚ¼ÕÀÓÀ» ÀÚ¶ûÀ¸·Î »ï°í ±àÁö¿Í ÀÚÁ¸½ÉÀ» °¡Áø ½ÇÃµÀûÀÎ ¾ÖÇâÀÎÀÌ µÇ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ´çºÎÇß´Ù.

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