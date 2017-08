홈 > 자치행정 > 익산 익산 이리공고, 제42회 대한민국 관악경연대회 대상 익산=김현주 기자 승인 2017.08.27 Tweet 이리공업고등학교(교장 최동암) 관악부인 ‘기림 윈드오케스트라’가 춘천 전국관악경연대회에서 고등부 전체 1등 최우수상을 수상한데 이어 지난 25일 열린 제42회 대한민국 관악경연대회에서 대상의 영광을 안았다.



2017 제42회 대한민국 관악경연대회는 초등부 42개팀, 중등부 26개팀, 고등부전체 팀(여고부, 혼성부, 남고부) 20개팀, 특별부 24개 팀이 참가했으며, 제15회 춘천 전국관악경연대회에서는 총 76개 팀의 4천여명의 학생이 참가했다.



이리공고 관악부는 지도교사 김규훈 선생의 지휘에 맞춰 지정곡 ‘유쾌한 행진곡’과 자유곡 ‘THE WIRCH AND THE SAINT’를 통해 선보였다.



이리공고 관악부는 2016년도 41회 대한민국 관악경연대회 최우수상 수상, 제14회 춘천전국관악경연대회 최우수상을 시작으로 2017학년도 제15회 춘천전국관악경연대회에서 최우수상에 이어 2017년도 제42회 대한민국 관악경연대회에서 고등부 전체 1등 및 대상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.



지도 교사 김규훈 선생은 “음악교사로서 합주는 개개인 실력도 중요하지만 서로의 하모니를 맞추는 것이 가장 중요하다”고 전하며, “관악부를 맡아 지도하면서 학생들이 음악을 통해 행복하고 멋진 인생을 설계하도록 교육하는 데에 더욱 매진하겠다”고 소감을 전했다.



익산=김현주 기자



이리공업고등학교(교장 최동암) 관악부인 ‘기림 윈드오케스트라’가 춘천 전국관악경연대회에서 고등부 전체 1등 최우수상을 수상한데 이어 지난 25일 열린 제42회 대한민국 관악경연대회에서 대상의 영광을 안았다.2017 제42회 대한민국 관악경연대회는 초등부 42개팀, 중등부 26개팀, 고등부전체 팀(여고부, 혼성부, 남고부) 20개팀, 특별부 24개 팀이 참가했으며, 제15회 춘천 전국관악경연대회에서는 총 76개 팀의 4천여명의 학생이 참가했다.이리공고 관악부는 지도교사 김규훈 선생의 지휘에 맞춰 지정곡 ‘유쾌한 행진곡’과 자유곡 ‘THE WIRCH AND THE SAINT’를 통해 선보였다.이리공고 관악부는 2016년도 41회 대한민국 관악경연대회 최우수상 수상, 제14회 춘천전국관악경연대회 최우수상을 시작으로 2017학년도 제15회 춘천전국관악경연대회에서 최우수상에 이어 2017년도 제42회 대한민국 관악경연대회에서 고등부 전체 1등 및 대상을 수상하는 쾌거를 이뤘다.지도 교사 김규훈 선생은 “음악교사로서 합주는 개개인 실력도 중요하지만 서로의 하모니를 맞추는 것이 가장 중요하다”고 전하며, “관악부를 맡아 지도하면서 학생들이 음악을 통해 행복하고 멋진 인생을 설계하도록 교육하는 데에 더욱 매진하겠다”고 소감을 전했다.익산=김현주 기자



< 저작권자 © 전북도민일보 무단전재 및 재배포금지 > 익산=김현주 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)