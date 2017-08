홈 > 문화 > 학술/축제 학술/축제 “지금, 여기” 전북나우아트페스티벌 현장 속으로 김영호 기자 승인 2017.08.24 Tweet 지난 24일 오전 ‘2017 전북나우아트페스티벌(Jeonbuk Now Art Festival, 이하 JAF)’이 전북예술회관에 그 윤곽을 드러냈다. 사진은 참여 작가들의 오리엔테이션 모습. “지금, 여기서 전북 미술의 현 주소를 만날 수 있네요.”



24일 오전 ‘2017 전북나우아트페스티벌(Jeonbuk Now Art Festival, 이하 JAF)’이 그 윤곽을 드러낸 전북예술회관 현장.



이 곳은 25일 오후 5시에 있게 될 전북나우아트페스티벌의 본격적인 개막식을 하루 앞두고, 메인전시와 기획전시 등에 참여하기 위한 작가들이 이른 아침부터 오리엔테이션을 마치고 손길과 발길로 한창 분주한 움직임을 나타냈다.



올해 ‘나는 예술가다. 전북 Good 미술시장’이란 주제로 펼쳐질 전북나우아트페스티벌의 행사 장소인 전북예술회관 전시장 곳곳에는 열정을 지닌 청년 작가들과 한층 완숙된 아름다움을 가진 중견 작가들을 한데 만날 수 있는 축제의 장이기도 하다.

▲ 지난 24일 오전 ‘2017 전북나우아트페스티벌(Jeonbuk Now Art Festival, 이하 JAF)’이 전북예술회관에 그 윤곽을 드러냈다. 오는 28일까지 전북예술회관 1층 기스락 1실과 2층 차오름 1·2실, 2층 미리내실에서는 ‘JAF Flash 27人’ 코너가 마련됐다.



전북나우아트페스티벌에서 주목한 올해의 작가 27명이 참여하는데 윤철규, 홍경준, 허대용, 장명화, 김판묵, 이숙희, 이상훈, 황나영, 정하람, 김지형, 이남석, 송영란, 김태진, 문현정, 장문갑, 김누리, 양광식, 이윤경, 김보영, 이권숙, 김상덕, 김순영, 조계환, 윤지희, 여은희, 장현숙, 최수일 등이 이름을 올렸다.



이날 현장에서 만난 황나영 작가는 지역에서 펼쳐지는 아트페어에 참가한 만큼 남다른 감회를 보였다.



중국이나 말레이시아, 홍콩 등 해외 여러 나라에서도 아트페어에 참여한 그녀는 원광대 조교수로 있으면서 꾸준한 작품 활동을 이어오고 있다.



황 작가는 “부스 참여를 해보니 아직 개막식 전날이라서 실감은 안 난다”며, “직접 참가해보니 준비를 맡은 집행부에서 그동안 쌓아온 노하우를 가지고 열심히 임하는 모습을 엿보인다”고 말했다.



이밖에도 기획전의 하나로 ‘JAF Youth 9(젊음)’도 볼 수 있다.



꿈꾸는 청춘은 존재만으로도 아름다운 법.



전북예술회관 1층 기스락 2실에 전북지역의 젊디 젊은 아티스트 9명이 모여 들었다.



참여 작가만도 조수진, 최지연, 이주영, 황미연, 최진희, 유시라, 이종철, 유예빈, 윤소라 등이 대거 이름을 올렸다.

▲ 지난 24일 오전 ‘2017 전북나우아트페스티벌(Jeonbuk Now Art Festival, 이하 JAF)’이 전북예술회관에 그 윤곽을 드러냈다. 이번 전북나우아트페스티벌에 처음 참여했다는 최지연 작가의 경우 신예다운 참신한 작품을 부스에 선보였다.



올해 전북미술대전 특선을 차지한 그녀는 “아트페어라는 큰 무대에 처음 참여한다는 점에서 긴장되고 무척 떨린다”며, “혼자가 아니라 주변 또래 작가들과 새로운 사람들을 만날 수 있어서 설레기도 하다”고 소감을 밝혔다.



강신동 전북나우아트페스티벌 집행위원장(한국미술협회 전북지회장)은 “참으로 무더웠던 여름의 끝자락에 횟수로 네번째를 맞는 이번 전시를 갖게 됐다”면서, “관객들과 한걸음 더 가까운 곳에서 전북 미술시장을 보여주는 계기가 되리라 생각한다”고 말했다.



한편, 전북나우아트페스티벌은 지난해 적지 않은 호응을 얻었던 ‘반앤반 할인전’을 전북예술회관 둔벙 전시실에서 진행한다.



이번 할인전은 평소 미술품을 구매하고 싶었으나 가격 때문에 구입하지 못하는 전북 도민들을 위해 저렴한 가격의 작품을 구입할 수 있게 기회를 제공할 예정이다.



27일까지는 전주 교동아트 미술관과 스튜디오에서 전북 작고 작가 특별전 ‘故 조윤출’과 설치 작품을 통해 미적 호기심을 누리는 ‘JAF 설치전-창작그룹 움’에 고나영, 고보연, 남민이, 박지원 작가 등이 참여하게 된다.







김영호 기자 “지금, 여기서 전북 미술의 현 주소를 만날 수 있네요.”24일 오전 ‘2017 전북나우아트페스티벌(Jeonbuk Now Art Festival, 이하 JAF)’이 그 윤곽을 드러낸 전북예술회관 현장.이 곳은 25일 오후 5시에 있게 될 전북나우아트페스티벌의 본격적인 개막식을 하루 앞두고, 메인전시와 기획전시 등에 참여하기 위한 작가들이 이른 아침부터 오리엔테이션을 마치고 손길과 발길로 한창 분주한 움직임을 나타냈다.올해 ‘나는 예술가다. 전북 Good 미술시장’이란 주제로 펼쳐질 전북나우아트페스티벌의 행사 장소인 전북예술회관 전시장 곳곳에는 열정을 지닌 청년 작가들과 한층 완숙된 아름다움을 가진 중견 작가들을 한데 만날 수 있는 축제의 장이기도 하다.오는 28일까지 전북예술회관 1층 기스락 1실과 2층 차오름 1·2실, 2층 미리내실에서는 ‘JAF Flash 27人’ 코너가 마련됐다.전북나우아트페스티벌에서 주목한 올해의 작가 27명이 참여하는데 윤철규, 홍경준, 허대용, 장명화, 김판묵, 이숙희, 이상훈, 황나영, 정하람, 김지형, 이남석, 송영란, 김태진, 문현정, 장문갑, 김누리, 양광식, 이윤경, 김보영, 이권숙, 김상덕, 김순영, 조계환, 윤지희, 여은희, 장현숙, 최수일 등이 이름을 올렸다.이날 현장에서 만난 황나영 작가는 지역에서 펼쳐지는 아트페어에 참가한 만큼 남다른 감회를 보였다.중국이나 말레이시아, 홍콩 등 해외 여러 나라에서도 아트페어에 참여한 그녀는 원광대 조교수로 있으면서 꾸준한 작품 활동을 이어오고 있다.황 작가는 “부스 참여를 해보니 아직 개막식 전날이라서 실감은 안 난다”며, “직접 참가해보니 준비를 맡은 집행부에서 그동안 쌓아온 노하우를 가지고 열심히 임하는 모습을 엿보인다”고 말했다.이밖에도 기획전의 하나로 ‘JAF Youth 9(젊음)’도 볼 수 있다.꿈꾸는 청춘은 존재만으로도 아름다운 법.전북예술회관 1층 기스락 2실에 전북지역의 젊디 젊은 아티스트 9명이 모여 들었다.참여 작가만도 조수진, 최지연, 이주영, 황미연, 최진희, 유시라, 이종철, 유예빈, 윤소라 등이 대거 이름을 올렸다.이번 전북나우아트페스티벌에 처음 참여했다는 최지연 작가의 경우 신예다운 참신한 작품을 부스에 선보였다.올해 전북미술대전 특선을 차지한 그녀는 “아트페어라는 큰 무대에 처음 참여한다는 점에서 긴장되고 무척 떨린다”며, “혼자가 아니라 주변 또래 작가들과 새로운 사람들을 만날 수 있어서 설레기도 하다”고 소감을 밝혔다.강신동 전북나우아트페스티벌 집행위원장(한국미술협회 전북지회장)은 “참으로 무더웠던 여름의 끝자락에 횟수로 네번째를 맞는 이번 전시를 갖게 됐다”면서, “관객들과 한걸음 더 가까운 곳에서 전북 미술시장을 보여주는 계기가 되리라 생각한다”고 말했다.한편, 전북나우아트페스티벌은 지난해 적지 않은 호응을 얻었던 ‘반앤반 할인전’을 전북예술회관 둔벙 전시실에서 진행한다.이번 할인전은 평소 미술품을 구매하고 싶었으나 가격 때문에 구입하지 못하는 전북 도민들을 위해 저렴한 가격의 작품을 구입할 수 있게 기회를 제공할 예정이다.27일까지는 전주 교동아트 미술관과 스튜디오에서 전북 작고 작가 특별전 ‘故 조윤출’과 설치 작품을 통해 미적 호기심을 누리는 ‘JAF 설치전-창작그룹 움’에 고나영, 고보연, 남민이, 박지원 작가 등이 참여하게 된다.김영호 기자



< 저작권자 © 전북도민일보 무단전재 및 재배포금지 > 김영호 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)