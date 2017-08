홈 > 정치 > 정치종합 정치종합 송하진 지사, 국제스카우트가이드 친선연맹 공로상 설정욱 기자 승인 2017.08.23 Tweet ▲ 23일 도청 접견실에서 송하진 도지사가 세계스카우트연맹 산하기구로 세계 80여개국이 가입된 국제스카우트가이드친선연맹(ISGF, International Scouts and Guides Fellowship/ 총재 Kalpesh)으로부터 공로상을 받았다. 전북도 제공 송하진 도지사가 세계스카우트연맹 산하기구로 세계 80여 개국이 가입된 국제스카우트가이드친선연맹(ISGF, International Scouts and Guides Fellowship/ 총재 Kalpesh)으로부터 공로상을 받았다.



이번 수상은 전북도가 잼버리 새만금 유치 과정에서 2023년 제25회 세계잼버리 새만금 개최 이후에도 지속적으로 지원 프로그램 (GDP. Global Development Plan)을 운영하기로 한 계획을 세계스카우트연맹이 높이 평가한 것으로 분석된다.



특히 ISGF 아태연맹 마키(Makki) 사무총장이 전북의 계획이 저개발 국가의 스카우트 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다며 연맹에 송 지사의 공로를 추천한 것으로 알려졌다.



ISGF는 23일 마키 사무총장 등이 송 지사를 예방하는 자리를 빌려 “진정한 스카우트정신에 입각해 세계스카우트운동에 헌신적으로 기여한 공로에 대하여 이 상을 수여하며 앞으로도 지속적으로 스카우트 발전에 노력해 주시길 기대한다”며 공로상을 전수했다.



송 지사는 2023세계잼버리 유치를 위해 한국스카우트와 인연을 맺어온 아프리카 토고의 아소티, 인도의 마키, 멕시코의 카를로스 가족들을 초청해 유치 과정에서의 노고를 치하하며 그동안의 소회를 나눴다.







설정욱 기자 송하진 도지사가 세계스카우트연맹 산하기구로 세계 80여 개국이 가입된 국제스카우트가이드친선연맹(ISGF, International Scouts and Guides Fellowship/ 총재 Kalpesh)으로부터 공로상을 받았다.이번 수상은 전북도가 잼버리 새만금 유치 과정에서 2023년 제25회 세계잼버리 새만금 개최 이후에도 지속적으로 지원 프로그램 (GDP. Global Development Plan)을 운영하기로 한 계획을 세계스카우트연맹이 높이 평가한 것으로 분석된다.특히 ISGF 아태연맹 마키(Makki) 사무총장이 전북의 계획이 저개발 국가의 스카우트 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다며 연맹에 송 지사의 공로를 추천한 것으로 알려졌다.ISGF는 23일 마키 사무총장 등이 송 지사를 예방하는 자리를 빌려 “진정한 스카우트정신에 입각해 세계스카우트운동에 헌신적으로 기여한 공로에 대하여 이 상을 수여하며 앞으로도 지속적으로 스카우트 발전에 노력해 주시길 기대한다”며 공로상을 전수했다.송 지사는 2023세계잼버리 유치를 위해 한국스카우트와 인연을 맺어온 아프리카 토고의 아소티, 인도의 마키, 멕시코의 카를로스 가족들을 초청해 유치 과정에서의 노고를 치하하며 그동안의 소회를 나눴다.설정욱 기자



< 저작권자 © 전북도민일보 무단전재 및 재배포금지 > 설정욱 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)