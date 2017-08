홈 > 정치 > 정치종합 정치종합 금의환향’ 잼버리 유치단, 전북도 환영식 설정욱 기자 승인 2017.08.20 Tweet ▲ 2023 세계 잼버리 새만금 유치단 환영식이 18일 전북도청 현관앞에서 실시된 가운데 송하진도지사가 환영 인사들 앞에서 감사인사를 올리고 있다./김얼기자 2023세계잼버리 새만금 유치에 성공한 전라북도 유치단이 귀국했다.



송하진 도지사를 비롯한 전북도 유치단은 아제르바이잔 바쿠 콘그레스센터(Baku Congress Center/BCC)에서 개최된 세계스카우트연맹((World Organization of the Scout Movement, WO SM) 총회에서 2023년 제25회 세계잼버리대회 개최권을 따내고 18일 전북에 도착했다.



전북도 유치단은 지방공항과 철도 등이 발달한 접근성을 강점으로 내세운 폴란드 그단스크(GDANSK)시와 경쟁에서 막판까지 긴장의 끈을 놓지 않고 표몰이와 표 단속에 총력을 쏟은 결과 당초 예상과는 달리 압도적인 표 차이로 대회 개최권을 따냈다.



송 지사는 이날 도청 현관에서 열린 환영행사에서 “기쁘고 감격스럽다. 집도 잊은 채 세계 곳곳을 다니며 뛰어 준 직원들, 스카우트연맹, 여성가족부, 문화체육관광부, 외교부 관계자들과 큰 응원을 보내주신 도민들께 감사드린다”며 “정부 출범 이후 잼버리를 국무회의 안건으로 상정하며 힘을 실어주신 문재인 대통령님과 물심양면으로 도와주신 이낙연 국무총리님, 반기문 전 유엔 사무총장께도 감사의 인사를 전하고 싶다”고 말했다.



이어 송 지사는 “태권도대회나 세계잼버리 모두 시설활용, SOC 구축 등 전북발전을 앞당길 방법을 진지하게 고민하다 나온 복안이었다”며 “도민들의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 행사 프로그램과 연계사업 발굴, 새만금 기반시설 마련 등을 잘 준비해 나가겠다”고 덧붙였다.







