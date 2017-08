홈 > 정치 > 정치종합 정치종합 2023년 세계잼버리 개최지 “새만금~” 유럽 텃세 이겨내고 아제르바이잔의 기적 일궈, 전북발전의 서막 열려 설정욱 기자 승인 2017.08.16 Tweet ▲ 아제르바이잔 바쿠에서 열린 제41차 세계스카우트총회에서 2023년 세계잼버리대회 개최국 투표결과 전북 새만금이 경쟁국인 폴란드 그단스크를 607대 365로 제치고 유치가 확정되자 이주영 유치위원회 위원장(왼쪽), 송하진 전북도지사 등을 비롯한 유치단원들이 환호하고 있다. 전북이 10년 이상의 역사를 새롭게 쓸 수 있는 새로운 동력을 얻었다.



세계스카우트연맹((World Organization of the Scout Movement, WOSM)은 16일 아제르바이잔 바쿠 콘그레스센터(Baku Congress Center/BCC)에서 총회를 열고 ‘대한민국 전라북도 새만금’을 2023년 제25회 세계잼버리대회 개최지로 최종 선정했다.



유럽 텃세를 이겨내고 2년간의 유치 활동 끝에 일궈낸 ‘아제르바이젠의 기적’이라는 평가다.



특히 막판까지 초접전을 벌인 폴란드 그단스크(GDANSK)시와의 경쟁을 뚫고 대회를 최종 유치하는 기염을 토했다.



‘2023 세계잼버리’는 2023년 8월 전북 부안 새만금 관광·레저용지에서 역대 최대인 168개국 청소년 50,000여 명이 참가해 야영하며 ‘Draw your Dream’이란 주제로 개최된다.



새만금 세계잼버리장은 약 9.9㎢(약 300만 평)에 달하는 부지에 대집회장과 전시관, 편의시설을 야영공간으로 둘러싸는 방사형의 형태로 조성될 계획이다.



세계잼버리 대회 개최는 전북의 미래를 확보할 수 있는 동력으로 평가받는다.



생산 유발 효과 800억 원, 부가가치 효과 300억 원, 1,000명의 고용창출, 여기에 산술적으로 평가할 수 없는 유무형 기대 효과도 막대하다.



또한 대회가 열리는 새만금의 SOC 확충에 좋은 기회가 될 수 있다.



2023 세계잼버리 대회가 범정부차원에서 전폭적인 지원활동을 보태면서 정부와 지차체가 만들어낸 협업의 성과물인 만큼 중앙부처나 국회 예산 심의 과정에서 우선 고려될 것이 자명하다.



새만금 공공주도 매립과 교통 연계망이 조기에 확충된다면 투자 유치 등 이후 사업도 순조롭게 진행될 수 있어 새만금 사업 전체 속도에서 활기를 불어넣을 것으로 기대된다.



전북도는 한국스카우트 100년의 역사적 의미가 있는 2023 세계잼버리 대회의 성공적 개최를 자신하고 있다.



IT 강국 강점을 살려 모든 프로그램을 독자적인 웹을 개발해 운영자와 참가자들이 실시간 쌍방향으로 소통하는 스마트잼버리로 최고의 대회를 선보이겠다는 각오다.



송하진 지사는 “스카우트 정신을 통해 글로벌 리더들로 성장할 전 세계 청소년들이 대한민국 새만금에서 꿈과 희망을 키워나갈 수 있도록 철저히 준비할 것”이라며 “공항, 철도, 도로 등 새만금 SOC 구축 등 새만금사업의 속도를 높여 대한민국과 전라북도의 미래상을 세계 청소년들에게 보여줄 수 있도록 하겠다”고 말했다.



