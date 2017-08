홈 > 사회 > 사건/사고 사건/사고 부하직원에 ‘갑질’ 경찰 간부 무더기 징계 김기주 기자 승인 2017.08.10 Tweet 부하 직원에게 허드렛일을 시키는 등 갑질을 일삼은 경찰 간부에게 중징계가 내려졌다.



전북지방경찰청은 10일 징계위원회를 열고 A 경감에게 정직 1개월 처분을 내렸다.



경찰에 따르면 A 경감은 지난해 9월 부하 직원을 자신의 집으로 불러 3차례 잔디를 깎게 시키는 등 사적인 일을 시킨 것으로 알려졌다. 또 팀원들 간의 불화로 수사팀을 와해시킨 B 경감과 C 경위에게도 징계가 내려졌다.



경찰에 따르면 부서 팀장인 B 경감은 자신보다 나이가 많은 C 경위가 평소 자신에게 존대하지 않고 상관 대우를 해주지 않았다고 주장했다. 이에 C 경위는 B 경감이 과중한 업무를 내리는 등 자신에게 갑질을 했다고 맞섰다. 이 둘은 지난해 7월부터 지난달까지 같은 부서에 일하면서 잦은 말다툼을 벌인 것으로 알려졌다.



이에 전북경찰청 감찰계는 지난달 7일 B 경감을 부안서, C 경위를 남원서로 인사 조치했다. 이 외에도 의경에게 사적인 심부름과 장시간 대기 지시 등 복무규율을 위반한 D 경감에게는 불문경고가 내려졌다.







김기주 기자 부하 직원에게 허드렛일을 시키는 등 갑질을 일삼은 경찰 간부에게 중징계가 내려졌다.전북지방경찰청은 10일 징계위원회를 열고 A 경감에게 정직 1개월 처분을 내렸다.경찰에 따르면 A 경감은 지난해 9월 부하 직원을 자신의 집으로 불러 3차례 잔디를 깎게 시키는 등 사적인 일을 시킨 것으로 알려졌다. 또 팀원들 간의 불화로 수사팀을 와해시킨 B 경감과 C 경위에게도 징계가 내려졌다.경찰에 따르면 부서 팀장인 B 경감은 자신보다 나이가 많은 C 경위가 평소 자신에게 존대하지 않고 상관 대우를 해주지 않았다고 주장했다. 이에 C 경위는 B 경감이 과중한 업무를 내리는 등 자신에게 갑질을 했다고 맞섰다. 이 둘은 지난해 7월부터 지난달까지 같은 부서에 일하면서 잦은 말다툼을 벌인 것으로 알려졌다.이에 전북경찰청 감찰계는 지난달 7일 B 경감을 부안서, C 경위를 남원서로 인사 조치했다. 이 외에도 의경에게 사적인 심부름과 장시간 대기 지시 등 복무규율을 위반한 D 경감에게는 불문경고가 내려졌다.김기주 기자



< 저작권자 © 전북도민일보 무단전재 및 재배포금지 > 김기주 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)