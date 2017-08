홈 > 자치행정 > 진안 진안 진안 위(Wee)센터 학업증진 프로그램 운영 김성봉 기자 승인 2017.08.10 Tweet 진안교육지원청(교육장 김선애) Wee센터가 관내 중학교 학생들을 대상으로 학업증진 프로그램 ‘동기 UP, 레벨 UP’ 을 실시했다.



이번 ’동기 UP, 레벨 UP’ 학업증진 프로그램은 ‘성격유형 심리검사’, ‘성격유형별 학습방법, 전략 탐색’, ‘가죽공예 및 문구 박스 만들기’, ‘토피어리 체험’ 등으로 진행됐다.



성격유형 심리검사를 통해 학생들 자신의 성격 및 행동 특성을 이해하고, 자신의 특성에 맞는 학습 방법 및 전략을 탐색 할 수 있는 기회가 부여됐다.



가죽공예, 목공 체험 등을 통해서는 집중력을 향상하고, 결과물을 스스로 완성 시켜내는 성취감을 경험 할 수 있었다.



프로그램에 참여한 학생들은 “성격검사를 통해 자신에 대해 더 알고, 그에 대한 학습 방법을 알게 되어서 유익했다”, “문구 박스를 다 만든 것을 보니 뿌듯했다”, “토피어리를 직접 손으로 주무르는게 좋았다”, “친구들과 함께 활동해서 재미있었고, 자신감이 생겼다”, “다음 기회에 또 참여하고 싶다”는 소감을 밝혔다.



