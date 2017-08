홈 > 경제 > 경제종합 경제종합 카카오뱅크 돌풍, 시중은행은 긴장 장정철 기자 승인 2017.08.01 Tweet 카카오뱅크가 기대 이상의 돌풍과 선전을 거듭하면서 지방은행을 비롯한 시중은행들이 반짝 긴장하고 나섰다.



2호 인터넷전문은행 카카오뱅크는 고금리 예적금 상품과 편리성을 앞세워 출범 5일만에 100만 계좌를 개설하는 등 공격경영과 마케팅을 벌이고 있다.



젊은층을 중심으로 손 안의 인터넷은행 이용이 갈수록 높아지는 가운데 농협은행, 전북은행, 하나은행 등 시중은행들은 자칫 고객을 뺏기지 않을까 고심하고 있다.



먼저 농협은행은 부서별로 수행 중인 4차 산업혁명 관련 업무를 총괄하는 디지털혁신단을 만들며 선수를 치고 나섰다. 최근에는 비대면 채널로 접수되는 고객의 요구사항을 실시간으로 반영하는 디지털 태스크포스팀을 구성했다.



전북은행은 현재 인터넷 전문은행 출범후 자사 금융권의 피해규모와 영향 등을 면밀히 파악중에 있다.



1일 JB 금융그륩 관계자는 이에 대해 “일단 인터넷전문은행의 주 영역과 고객층이 지방은행보다는 2금융권에 더 영향을 미칠 것이다”며 “그러나 안심하기는 이른만큼 향후 모니터링을 강화한 뒤 종합대책을 마련할 계획이다”는 입장이다.



또 KEB하나은행은 최근 사내 공모를 거쳐 IT 전문가 22명을 선발해 디지털팀을 꾸렸고, 우리은행도 이에 대응하기 위해 디지털 비즈니스 플래너 등의 경력자를 모집한다.



씨티은행도 IT 전문가 확충에 나서는 등 시중은행들이 K뱅크와 카카오뱅크 등 잇따른 인터넷 전문은행 출범에 신경을 쓰는 모양새다.



제 2금융권도 비상이다.



아무래도 카카오뱅크 등의 이용 고객층은 단 0.1%의 예금이자라도 더 받기위한 고객들인만큼 그동안 고금리 상품으로 인기를 끌어온 2금융권의 타격이 불가피한 실정이다.



이에 따라 도내 저축은행과 신협, 새마을금고 등은 지난 7월부터 특판 예금상품, 고금리 적금상품, 수시입출금 통장 개설 등을 적극 홍보하며 고객잡기에 나서고 있다.



실제로 전북지역 D신협의 경우 지난달 말 부터 1년 특판예금 2.3%짜리를 새로 선보이는 등 2금융권마다 새로운 금융시대를 맞아 살아나기위한 묘책을 짜고 있다.



