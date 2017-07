홈 > 교육 > 교육종합 교육종합 이병익 오크우드아이앤씨 대표, 전북대 1천만 원 기탁 김혜지 기자 승인 2017.07.20 Tweet “전북대학교 개교 70주년을 축하합니다.”



투자 자문 전문 회사 ㈜오크우드아이앤씨 이병익 대표이사(전북대 산학협력단 겸임교수)가 전북대 개교 70주년을 기념해 1천만 원의 발전기금을 기탁했다.



이 대표는 “전북대가 가장 한국적인 캠퍼스 조성을 위해 추진하고 있는 ‘헌와·헌수 캠페인’에 참여해 대학의 브랜드를 만들어 나가는 데 도움이 되고자 기금을 전하게 됐다”고 말했다.



그는 “전북대가 최근 국립대 2위, 국내 10위권 대학의 위상을 굳건히 지키고 있어 지역민의 한 사람으로서 매우 뿌듯한 마음이 들었다”며 “개교 70주년을 맞은 전북대가 브랜드 가치를 높여나가는 데 보탬이 되길 바란다”고 말했다.



이에 대해 이남호 총장은 “많은 동문과 기업들이 개교 70주년을 맞은 우리 대학의 발전에 큰 성원과 지지를 보내주고 있는 데 대해 큰 감사를 드린다”며 “우리 대학만의 Only One 브랜드를 만들고 키워 성장을 넘어 성숙의 대학으로 나아갈 수 있도록 노력하겠다”고 화답했다.







