홈 > 경제 > 경제종합 경제종합 k-water, 금강·영산강 녹조저감기술 Test-bed 시행 이종호 기자 승인 2017.07.20 Tweet K-water 금영섬권역본부(본부장 강병재)는 녹조저감기술을 보유하고 있는 중소기업을 대상으로 금강 및 영산강 수계의 녹조발생 구역을 제공하고 우수기술 발굴·확산을 위한 Test-bed 지원사업을 시행한다고 20일 밝혔다.



녹조기술을 보유한 기업은 누구나 언제나 참여해 기술 실용화를 위한 현장 테스트 및 우수기술 현장투입, 기술개선 지원이 가능하도록 인터넷을 통해 오픈플랫폼 ‘와우(WAAWO, Whenever, Anyone, Always joinable Water tech Open-platform)’를 상시 제공하고 있으며 일정금액의 설치비용을 지원하고 있다.



지금까지 금강과 영산강수계에 16개 업체가 Test-bed 지원사업에 참여했고, K-water에서는 이들 업체를 대상으로 Kick-off 회의를 개최하고 본격적인 우수기술 발굴 지원사업에 착수했다.



녹조저감에 효과를 입증 받은 업체에게는 인증서 제공과 함께 단기적으로는 직접구매를 통해 우선적으로 현장에 배치토록 하고, 장기적으로는 중소기업 지원제도를 통해 성능개선과 함께 실구매와 연계될 수 있도록 지원할 예정이다.



강병재 본부장은 “이번 녹조저감 Test-bed 지원사업에는 역대로 가장 많은 업체가 참여한 만큼 우수한 녹조저감기술 발굴이 기대된다”며“동시에 일자리 창출과 중소기업 동반성장 등을 위한 물산업플랫폼을 제공함으로써 물관련 전문 공기업의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.







이종호 기자 K-water 금영섬권역본부(본부장 강병재)는 녹조저감기술을 보유하고 있는 중소기업을 대상으로 금강 및 영산강 수계의 녹조발생 구역을 제공하고 우수기술 발굴·확산을 위한 Test-bed 지원사업을 시행한다고 20일 밝혔다.녹조기술을 보유한 기업은 누구나 언제나 참여해 기술 실용화를 위한 현장 테스트 및 우수기술 현장투입, 기술개선 지원이 가능하도록 인터넷을 통해 오픈플랫폼 ‘와우(WAAWO, Whenever, Anyone, Always joinable Water tech Open-platform)’를 상시 제공하고 있으며 일정금액의 설치비용을 지원하고 있다.지금까지 금강과 영산강수계에 16개 업체가 Test-bed 지원사업에 참여했고, K-water에서는 이들 업체를 대상으로 Kick-off 회의를 개최하고 본격적인 우수기술 발굴 지원사업에 착수했다.녹조저감에 효과를 입증 받은 업체에게는 인증서 제공과 함께 단기적으로는 직접구매를 통해 우선적으로 현장에 배치토록 하고, 장기적으로는 중소기업 지원제도를 통해 성능개선과 함께 실구매와 연계될 수 있도록 지원할 예정이다.강병재 본부장은 “이번 녹조저감 Test-bed 지원사업에는 역대로 가장 많은 업체가 참여한 만큼 우수한 녹조저감기술 발굴이 기대된다”며“동시에 일자리 창출과 중소기업 동반성장 등을 위한 물산업플랫폼을 제공함으로써 물관련 전문 공기업의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.이종호 기자



< 저작권자 © 전북도민일보 무단전재 및 재배포금지 > 이종호 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)