검찰의 지방의원 재량사업비 수사 칼끝이 지방의원으로 향하고 있다. 검찰이 재량사업비 부정사용 의혹과 관련해 수사에 속도를 내면서 검찰의 수사 향배에 관심이 쏠리고 있다.



전주지검 형사3부는 최근 재량사업비 사업과 관련 거액의 회사 자금을 횡령한 혐의(횡령 등)로 도내 모 태양광설비 설치 업체 대표 A 씨를 구속했다. A 씨는 태양광 설치 공사비를 부풀리거나 장부를 조작하는 방법으로 수억 원을 챙긴 혐의를 받고 있다.



검찰은 A 씨가 횡령한 돈을 여러 명의 지방의원에게 리베이트로 지급한 것으로 보고 있다.



검찰에 따르면 A 씨는 최소 2명 이상의 의원들과 접촉한 것으로 알려졌다. 실제 검찰은 A 씨와 결탁해 리베이트를 챙긴 의혹을 받는 도내 기초의원 출신 B 씨의 자택을 압수수색하는 등 조사를 벌이고 있다. 검찰은 또 모 인터넷 매체 전북 취재본부장 C 씨에 대한 신병처리도 검토 중이다.



C 씨는 업체와 결탁해 지방의원들의 재량사업비 집행 과정에서 이들을 서로 연결해주고 리베이트 명목으로 금품을 챙긴 의혹을 받고 있다. 앞서 지난달 14일 검찰은 C 대표의 자택과 사무실을 압수수색 했다.



검찰 관계자는 “현재 수사 중인 사안으로 정확한 내용은 밝힐 수 없지만 철저한 수사로 잘못된 재량사업비 관행을 바로잡을 예정이다”고 말했다.



한편, 검찰은 지난해 말 지방의원 재량사업비 비리 수사에 착수, 강영수(66) 전 전북도의원을 구속 기소했고 이후에도 내사와 범죄정보 수집에 집중해 왔다. 또, 전북도와 14개 시·군으로부터 재량사업비 관련 자료를 넘겨받고 현재 7~8곳의 업체를 압수수색 하는 등 수사가 상당 부분 진척된 것으로 알려졌다.







설정욱 기자