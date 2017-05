홈 > 사회 > 사회종합 사회종합 전주시 교통안전분과위원회 간담회 개최 시민이 행복하고 안전한 전주 함께 만든다 한성천 기자 승인 2017.05.17 Tweet 전주시는 17일 시청 재난상황실에서 교통안전분야 관계자와 유관기관 전문가 등이 참석한 가운데 안전한 전주로 가기 위해 국제안전도시 만들기 실무분과위원회 간담회를 가졌다.



이날 교통안전 분과 간담회는 교통사고 위험요인을 파악하여 이를 예방하기 위한 프로그램을 살펴보고, 현재 추진중인 교통안전사업의 추진상황에 대한 관계자들의 의견을 수렴하는 등 상호협력기반 구축을 강화하는 자리로 마련됐다. 참석자들은 또, WHO 근거기반 중재방안에 기초한 세계 도로 교통사고 손상예방 사례를 살펴보고 우리시 도입과제에 대해 논의했다.



이와 관련, WHO 지역사회안전증진협력 센터가 공인하는 국제안전도시는 ‘모든 사람은 건강하고 안전한 삶을 누릴 동등한 권리를 가진다’는 1989년 스웨덴 스톡홀름 선언에 기초해 ‘사고와 손상으로부터 안전한 도시를 만들기 위해 지역사회 모든 구성원들이 지속적이고 능동적으로 노력하는 도시’를 의미하며, 시는 올 연말 공인을 목표로 사업을 추진하고 있다. 이를 통해, 시는 자살과 교통사고, 낙상, 폭력 등에 따른 사회·경제적 비용을 줄이기 위해 지역공동체가 협력해 시민이 안전하고 행복한 사회를 만들려는 노력을 국제적으로 인정받을 계획이다.



양도식 전주시 시민안전담당관은 “시민이 행복한 안전도시로 가기 위한 안전도시 사업은 시민의 삶의 질 향상에 목적이 있으며, 이를 위해 전주시는 안전도시 프로그램을 개발하고 위험한경 개선 사업을 지속적으로 추진하여 모든 종류의 사고와 교통, 자살, 폭력, 자연재해 등으로부터 안전한 도시로 가기 위해 안전증진사업을 과학적이고 지속적으로 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.







