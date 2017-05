홈 > 경제 > 경제종합 경제종합 국민연금, ‘올해의 글로벌 투자자 대상’ 수상 이종호 기자 승인 2017.05.17 Tweet 16일 (현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 ‘2017년도 아이피이 부동산 글로벌 수상식(2017 IPE Real Estate Global Awards)’ 에서 국민연금공단 런던사무소 이경원 전임운용역이 ‘올해의 글로벌 부동산 투자자 대상(Global Real Estate Investor of the Year)’을 수상하고 기념촬영을 하고 있다. 국민연금공단(이사장 직무대행 이원희) 기금운용본부가 세계적인 부동산투자 전문지 ‘IPE Real Estate’로부터 ‘올해의 글로벌 부동산투자자 대상(Global Real Estate Investor of the Year)’을 받았다.



지역별 분야에서 `아태지역 최우수상(Regional Award, Best Investor from Asia Pacific)’, ‘테마별 분야에서 ’아태지역 투자 최우수상(Themed Award, Investment in Asia Pacific)’도 받았다.



영국 런던에 본사를 두고 있는 IPE(Investment & Pensions Europe) Real Estate 誌는 글로벌 부동산 투자분야 전문 격월간지로 매년 글로벌 연기금과 기관투자가 등을 대상으로 우수기관을 선정하고 있으며, 지난 16일(현지시간) 독일 뮌헨 바이예리체르 호프 호텔에서 2017년 최우수 투자자를 선정해 시상했다.



기금운용본부는 지난 2006년 해외부동산 투자를 시작한 이래 지속적으로 투자를 확대해 2016년 말 현재 19조 원을 운용하고 있으며, 대체투자 분야에서 지난 한 해 9.9%(잠정), 최근 3년 동안 연평균 11.3%(잠정) 라는 안정적 수익률을 달성하는 데 해외부동산이 크게 기여했다.



최근에는 핵심지역 부동산 투자에서부터 저평가된 투자처를 발굴하는 기회추구형 등으로 투자 스펙트럼을 확장하고, 영국·프랑스 등의 서유럽 선진국 뿐 아니라 스페인·스웨덴 등 남북부 유럽 등으로의 투자지역 확대하고 있다.







