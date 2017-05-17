ÀüÁÖ¼Ò¸®ÃàÁ¦, ÃÖ¿ì¼ö Aµî±Þ ¹Þ¾Æ

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|ÀüÁÖ¼¼°è¼Ò¸®ÃàÁ¦°¡ ¡®2016 ´ëÇ¥Àû °ø¿¬¿¹¼úÁ¦ °ü±¤ÀÚ¿øÈ Áö¿ø»ç¾÷ ´ë»ó Æò°¡¡¯¸¦ ÅëÇØ Àü±¹ ÃÖ¿ì¼öÀÎ Aµî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¡¡ÀüÁÖ¼¼°è¼Ò¸®ÃàÁ¦(ÀÌÇÏ ¼Ò¸®ÃàÁ¦)°¡ ¡®2016 ´ëÇ¥Àû °ø¿¬¿¹¼úÁ¦ °ü±¤ÀÚ¿øÈ Áö¿ø»ç¾÷ ´ë»ó Æò°¡¡¯¸¦ ÅëÇØ Àü±¹ ÃÖ¿ì¼öÀÎ Aµî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
¡¡Æò°¡ÀÇ°ß¼¿¡ µû¸£¸é, ¼Ò¸®ÃàÁ¦¸¸ÀÇ »öÃ¤·Î ´Ù¸¥ ±¹Á¦ ÃàÁ¦¿Í Â÷º°ÈµÈ Á¡, ´Ù¾çÇÑ ½Ã°¢¿¡¼ Ã¢ÀÛ È°¼ºÈ¸¦ À¯µµÇÏ°í ÀÖ´Â Á¡ µî¿¡¼ ¹®È¿¹¼ú ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÏ°í ÀÖÀ½À» °í¹«ÀûÀ¸·Î Æò°¡Çß´Ù.
¡¡¶Ç, ÆÇ¼Ò¸®¸¦ ´Ù¾çÇÑ °¢µµ¿¡¼ Á¶¸íÇÑ ¹«´ë, ±¹¾ÇÀÇ ´ëÁßÈ¿Í °ü°´ °³¹ßÀ» À§ÇÑ ³ë·Â ¿ª½Ã ÁÖ¿ä ¼º°ú·Î ²Å¾ÒÀ¸¸ç, ÀÚ¿øÈ°µ¿°¡ ¿î¿µ µî °ü°´ ¼ºñ½º Ãø¸é¿¡¼µµ È£ÆòÀ» ¾ò¾ú´Ù.
¡¡Áö³ÇØ ¹®ÈÃ¼À°°ü±¤ºÎ¿¡¼ ¡®´ëÇ¥Àû °ø¿¬¿¹¼úÁ¦ °ü±¤ÀÚ¿øÈ Áö¿ø»ç¾÷¡¯À¸·Î ¼±Á¤ÇÑ »ç¾÷À» ´ë»óÀ¸·Î ÇÑ ÀÌ¹ø Æò°¡ °á°ú´Â, (Àç)¿¹¼ú°æ¿µÁö¿ø¼¾ÅÍ¿¡¼ Æò°¡¸¦ ÁÖ°üÇØ Àü¹®°¡ Æò°¡À§¿øÀÇ Á¤¼ºÀû Æò°¡, ÁÖ°ü±â°üÀÇ Á¤·®Àû Æò°¡, Çà»çº° °ü¶÷°´ ¸¸Á·µµ Á¶»ç Á¡¼ö µîÀ» ¹Ý¿µÇß´Ù.
¡¡ÀÌ·Î½á, ¼Ò¸®ÃàÁ¦´Â 2014³â ÃÖ¿ì¼ö Aµî±Þ, 2015³â ¿ì¼ö Bµî±Þ, 2016³â ÃÖ¿ì¼ö Aµî±Þ µî 4³â ¿¬¼Ó ÃàÁ¦ Æò°¡ °á°ú¿¡¼ ¿ì¼ö µî±Þ ÀÌ»óÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
±è¿µÈ£ ±âÀÚ