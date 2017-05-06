°íÃ¢±ºÃ»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ, ¾î¸°ÀÌ³¯ ¸Â¾Æ ¾Æ¿ô¸®Ä¡ È°µ¿ ÆîÃÄ

¡¡°íÃ¢±ºÃ»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ(¼ÒÀå Áø³²Ç¥)°¡ 5ÀÏ ¾î¸°ÀÌ³¯À» ¸Â¾Æ °íÃ¢À¾¼º¿¡¼ Ã»¼Ò³â°ú ÇÐºÎ¸ð¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ¾Æ¿ô¸®Ä¡ È°µ¿À» ÆîÃÆ´Ù.
¡¡¡®¾Æ¿ô¸®Ä¡¡¯¶õ Ã»¼Ò³âµéÀÌ ¸¹ÀÌ ¸ðÀÌ´Â ÇöÀåÀ¸·Î Ã£¾Æ°¡¼ ÇÏ´Â ÀÌµ¿»ó´ãÀÇ ÇÏ³ª·Î, ÀÌ³¯ ¡®Á¦ 95È¸ ¾î¸°ÀÌ³¯¡¯À» ÃàÇÏÇÏ°í Ã»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ È°µ¿°ú Ã»¼Ò³â ±ä±ÞÀüÈ 1388À» È«º¸ÇÏ±â À§ÇØ ¸¶·ÃµÆ´Ù.
¡¡ÀÌ³¯ ¼¾ÅÍ »ó´ã»çµéÀÌ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍ ¿ÀÈÄ 5½Ã±îÁö °íÃ¢À¾¼ºÀ» Ã£Àº Ã»¼Ò³â°ú ÇÐºÎ¸ð 200¿©¸íÀ» ´ë»óÀ¸·Î Áø·Î³ª ¼º°Ý µî °£ÀÌ½É¸®°Ë»ç¸¦ ÅëÇØ °¡Á·°£¿¡ ¼·Î ÀÌÇØ¸¦ ³ÐÈ÷°í ¼ÒÅëÇÏ´Â ½Ã°£À» ¸¶·ÃÇß°í, ÀúÇÐ³â ¾Æµ¿µéÀº ¸ð¾ç¼º ±×¸®±â¿Í ¿ä¿ä ¸¸µé±â ¹«·áÃ¼ÇèÀ» ÇÏ¸é¼ °¡Á·µé°ú Áñ°Å¿î ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.
¡¡°íÃ¢±ºÃ»¼Ò³â»ó´ãº¹Áö¼¾ÅÍ´Â Ã»¼Ò³âº¹ÁöÁö¿ø¹ý¿¡ ÀÇÇØ ¼³Ä¡µÈ Ã»¼Ò³âº¹Áö½Ã¼³·Î °íÃ¢±º °ü³» Ã»¼Ò³â°ú ÇÐºÎ¸ð¸¦ ´ë»óÀ¸·Î °³ÀÎ»ó´ã, ½É¸®°Ë»ç, ºÎ¸ð±³À° µî ´Ù¾çÇÑ ±³À°À» ¿î¿µÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç Ã»¼Ò³âµéÀÇ °í¹ÎÀ» ÇØ°áÇØÁÖ´Â (±¹¹ø¾øÀÌ)1388 »ó´ãÀüÈ¸¦ ¿¬Áß 24½Ã°£ ¿î¿µÇÏ°í ÀÖ´Ù.
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