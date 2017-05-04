ÀüÁÖ½Ã µå·ÐÃà±¸´Ü ºÎ»ê ¾î¸°ÀÌ³¯ Å« ÀÜÄ¡¿¡ ÃÊÃ»

¡¡ÀüÁÖ½Ã°¡ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î °³¹ßÇÑ Ã·´Ü·¹Àú½ºÆ÷Ã÷ÀÎ µå·ÐÃà±¸¿¡ ´ëÇÑ Àü±¹ÀûÀÎ °ü½ÉÀÌ ÀÌ¾îÁö°í ÀÖ´Ù.¡¡ÀÌ¿¡ µû¶ó, µå·ÐÃà±¸ Á¾ÁÖµµ½Ã·Î¼ Àúº¯È®´ë¸¦ ÅëÇØ ¼¼°èÀûÀÎ µå·Ð·¹Àú½ºÆ÷Ã÷ »ê¾÷µµ½Ã·ÎÀÇ µµ¾àÀ» ²Þ²Ù´Â ÀüÁÖ½ÃÀÇ °èÈ¹ÀÌ Åº·ÂÀ» ¹Þ°Ô µÆ´Ù.
¡¡ÀüÁÖ½Ã µå·ÐÃà±¸´ÜÀº 5ÀÏ ºÎ»ê º¤½ºÄÚ Á¦1Àü½ÃÀå¿¡¼ ¿¸° ¡®2017 ºÎ»ê¾î¸°ÀÌ³¯ Å«ÀÜÄ¡¡¯ Çà»ç¿¡ ÃÊÃ»µÅ ºÎ»ê½Ã °Å¸®¹®È¿¹¼úÇùÈ¸ÆÀ°ú 3È¸¿¡ °ÉÃÄ µå·ÐÃà±¸ Ä£¼±°æ±â¸¦ ÆîÃÆ´Ù. ¾Õ¼, ½Ã´Â ±¹³» ÃÖ´ë ±Ô¸ðÀÇ ½ºÆ÷Ã÷»ê¾÷Àü½ÃÈ¸¿¡ ÃÊÃ»µÅ ½Ã¹ü°æ±â¸¦ ÆîÄ¡°í, ±¹³» ÃÖÃÊ·Î µå·ÐÃà±¸°ø º¸±Þ¿¡ ³ª¼´Â µî Àü±¹ÀûÀÎ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Æ¿Ô´Ù.
¡¡ºÎ»ê±¤¿ª½Ã¸³µµ¼°üÀÌ ÁÖÃÖÇÑ ºÎ»ê¾î¸°ÀÌ³¯ Å«ÀÜÄ¡´Â ºÎ»ê±¤¿ª½ÃÀÇ 5¿ù ´ëÇ¥ÀûÀÎ Çà»ç·Î, °¡Á·´ÜÀ§ °ü¶÷°´µéÀÌ Ã·´Ü°úÇÐÀ» ÇÑ ¹ø¿¡ Ã¼ÇèÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¸¶·ÃÇÑ µå·ÐÃà±¸ Ã¼ÇèÀåÀº ÀüÁÖ½Ã ¼±¼ö´Ü°ú ºÎ»ê °Å¸®¹®È¿¹¼úÇùÈ¸ÆÀÀÇ Ä£¼±°æ±â·Î ÀÎÇØ °ü¶÷°´µéÀÇ ¹ß±æÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.¡¡Æ¯È÷, Ä£¼±°æ±â ÈÄ ÁøÇàµÈ µå·ÐÃ¼ÇèÀº ºÎ»ê½Ã ¾î¸°ÀÌ´Â ¹°·Ð ¾î¸¥±îÁöµµ Ã¼Çè¿¡ Âü°¡ÇÏ´Â µî Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù.
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¡¡ÀüÁÖ½Ã µå·ÐÃà±¸´ÜÀº Ã¢´Ü Á÷ÈÄÀÎ Áö³ 2¿ù 23ÀÏºÎÅÍ 26ÀÏ±îÁö 4ÀÏ°£ ¼¿ï¿¡¼ ¿¸° ¡®2017 ¼¿ï±¹Á¦½ºÆ÷Ã÷·¹Àú»ê¾÷Àü¡¯¿¡¼ µå·ÐÃà±¸ ½Ã¹ü°æ±â¸¦ ¼±º¸¿© °ü¶÷°´µé·ÎºÎÅÍ ÃÖÃ·´Ü ICT¸¦ Á¢¸ñÇÑ ¼öÁØ ³ôÀº °æ±â¶ó´Â Æò°¡¸¦ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, Áö³´Þ 28ÀÏ¿¡´Â ºÎ¾È¿¡¼ ¿¸° ¡®Á¦54È¸ ÀüºÏµµ¹ÎÃ¼À°´ëÈ¸¡¯ ÀÔÀå½Ä Çà»ç¿¡¼ ÆÛ·¹ÀÌµå¸¦ ÆîÄ¡¸ç ÀüÁÖ½Ã È«º¸´ë»ç ¿ªÇÒÀ» ÅåÅåÈ÷ ÇØ³»±âµµ Çß´Ù.
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