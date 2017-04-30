ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸
´º½º ÀÚÄ¡ÇàÁ¤ ¿ÀÇÇ´Ï¾ð Æ÷Åä¤ýµ¿¿µ»ó ½ºÆ÷Ã÷¤ý¿¬¿¹ »ç¶÷µé º¸µµÀÚ·á
ÆíÁý : 2017. 4. 30 ÀÏ 18:33
ÀüÁÖ
±º»ê
ÀÍ»ê
Á¤À¾
³²¿ø
±èÁ¦
¿ÏÁÖ
Áø¾È
¹«ÁÖ
Àå¼ö
ÀÓ½Ç
¼øÃ¢
°íÃ¢
ºÎ¾È
 
È¨ > ÀÚÄ¡ÇàÁ¤ > ÀÓ½Ç
ÀÓ½Ç
ÀÓ½Ç Áö»ç¸é ³ó¹Î´ëµ¿ÇÑ¸¶´ç ÀÜÄ¡ ¼ºÈ²
¹Ú¿µ±â ±âÀÚ 
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.30  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® google_plus ³×ÀÌ¹ö¹êµå msn

   

ÀÓ½Ç±º Áö»ç¸é ³ó¹ÎÈ¸(È¸Àå Á¶¿Ï¿­)´Â Áö³­ 29ÀÏ ÁÖ¹ÎÈ­ÇÕ°ú ÀüÅë»ç»óÀÎ È¿ Á¤½ÅÀ» ±â¸®±â À§ÇØ ¡®³ó¹Î´ëµ¿ÇÑ¸¶´ç ÀÜÄ¡¡¯¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.

Áö»çÁßÇÐ±³¿¡¼­ ¿­¸° ÀÌ¹ø ÀÜÄ¡´Â ½É¹Î ±º¼ö¸¦ ºñ·ÔÇØ ±â°ü¡¤»çÈ¸´ÜÃ¼Àå, ÃÊÃ»ÀÎ»ç, Çâ¿ìÈ¸¿ø, Áö¿ª¹Î µî ¾à 600¿©¸íÀÌ Âü¿©ÇØ ¼ºÈ²À» ÀÌ·ð´Ù.

ÀÌ³¯ ±â³ä½ÄÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ÃàÇÏ°ø¿¬, ¹Î¼Ó°æ±â µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ÁøÇàµÅ ÇâÈÄÈ¸¿ø°ú Áö¿ª¹ÎÀÌ ÇÏ³ª µÇ´Â Èï°Ü¿î ÇÑ¸¶´ç ÀåÀÌ ¸¶·ÃµÆ´Ù.

Çà¿î±Ç ÃßÃ· ¹× ¸é¹Î ³ë·¡ÀÚ¶û, ¿¹¼ú¹ö½º °ø¿¬À» ºñ·ÔÇÑ °¢Á¾ ¹®È­Çà»ç´Â ÀÜÄ¡ÀÇ ÈïÀ» µ¸¾Æ Å« È£ÀÀÀ» ¾ò¾úÀ¸¸ç Áö¿ª¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î·Î ½Å¿ëÈ£ Àç°æÁö»ç¸éÇâ¿ìÈ¸ »óÀÓºÎÈ¸ÀåÀÌ ¾ÖÇâÀåÀ» ¼ö»óÇß´Ù.

¼­ÀÎ¹è Àç°æÁö»ç¸éÇâ¿ìÈ¸ ¼ö¼®ÃÑ¹«, ±è¸í¼ö »ê¾Ç´ëÀå, À¯¿ì¼· °í¹®, ±èÁØ¼ö Áö»ç¸é ºÎ¸éÀåÀº ³ó¾÷ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î·Î Áö»ç¸é ³ó¹ÎÈ¸ °¨»çÆÐ¸¦ ÀÌ¾î º¯Çö¼· ÀÌÀåÇùÀÇÈ¸ ÃÑ¹«¿Í ±è¼ö³² ³ó¹ÎÈ¸¿øÀº °ø·ÎÆÐ¸¦ ¼ö»óÇß´Ù.

ÃÖ³«Àü ¸éÀåÀº ¡°ÇÑ¸¶´ç ÀÜÄ¡¸¦ ÅëÇØ ÁÖ¹ÎÈ­ÇÕ°ú ´Ü°áÀ» °ø°íÈ÷ ÇÏ°í È¿ Á¤½ÅÀ» ±â¸®´Â °è±â°¡ µÆ´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ °íÇâ¿¡ ´ëÇÑ ÀÚºÎ½É°ú ¾ÖÇâ½É °íÃë¸¦ À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °³ÃÖ ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀÓ½Ç=¹Ú¿µ±â ±âÀÚ


< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
¹Ú¿µ±â ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® google_plus msn
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÀÚµ¿µî·Ï¹æÁö¿ë ÄÚµå¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¼¼¿ä!   
È®ÀÎ
- 200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
º£½ºÆ® Å¬¸¯
1
ÀÚ»ê°ü¸®°ø»ç °ø¸Å
2
Á¦18È¸ ÀüÁÖ±¹Á¦¿µÈ­Á¦ ÀÏÁ¤Ç¥
3
±èÁ¦½Ã, 3³â ¿¬¼Ó ±ÔÁ¦°³Çõ ¿ì¼ö±â°ü ¼±Á¤
4
Ãµ³âÀ» ÀÌ¾î¿Â ÀüÁÖ ÀüÅëÇÑÁöÀÇ ¸Æ ÀÕ´Â´Ù
5
ÀÍ»ê½Ã ÀÎ±¸Á¤Ã¥ ÃßÁø Ã»½ÅÈ£
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ýµ¶ÀÚÅõ°í¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã ´öÁø±¸ º¢²É·Î 54(ÁøºÏµ¿ 417-62)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 063)259-2170  |  ÆÑ½º : 063)251-7217  |  ¹®ÀÇÀüÈ­ : 063)259-2176
Á¤±â°£Çà¹°¤ýµî·Ï¹øÈ£ : ÀüºÏ °¡ 00002   |  ¹ßÇàÀÎ, ÆíÁýÀÎ : ±èÅÃ¼ö  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±è»ó±â
Copyright ¨Ï 2011 ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@domin.co.kr