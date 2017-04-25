ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸
´º½º ÀÚÄ¡ÇàÁ¤ ¿ÀÇÇ´Ï¾ð Æ÷Åä¤ýµ¿¿µ»ó ½ºÆ÷Ã÷¤ý¿¬¿¹ »ç¶÷µé º¸µµÀÚ·á
ÆíÁý : 2017. 4. 25 È­ 21:26
Á¤Ä¡Á¾ÇÕ
±¹È¸/Á¤´ç/¼±°Å
µµÁ¤/Ã»¿Í´ë
Áö¹æÀÇÈ¸
Á¤Ä¡±âÈ¹
¿À´ÃÀÇ ¼±°Å´º½º
¿­ÀüÇöÀå
µµÀü Àú¿äÀú
 
È¨ > Á¤Ä¡ > µµÁ¤/Ã»¿Í´ë
µµÁ¤/Ã»¿Í´ë
ÀüºÏµµ ¡®2016³â Á¤ºÎÇõ½Å¡¯ ±¹¹«ÃÑ¸® Ç¥Ã¢ ¼ö»ó
ÃÖ°íÀº ±âÀÚ 
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® google_plus ³×ÀÌ¹ö¹êµå msn
ÀüºÏµµ°¡ 25ÀÏ ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ ÁÖ°üÀ¸·Î ½ÃÇàµÈ ¡®2016³â Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ Á¤ºÎ 3.0Æò°¡¡¯¿¡¼­ ¿ì¼ö±â°üÀ¸·Î ¼±Á¤µÅ ±¹¹«ÃÑ¸®Ç¥Ã¢À» ¹Þ¾Ò´Ù.

µµ´Â Áö³­ÇØ Á¤ºÎ Æò°¡¿¡¼­ ¿ì¼ö±â°ü ¼±Á¤¿¡ µû¸¥ ÀÎ¼¾Æ¼ºê·Î Æ¯º°±³ºÎ¼¼ 1¾ï5Ãµ¸¸¿øÀ» ¹Þ¾Ò°í ÀÌ¹ø ±¹¹«ÃÑ¸® Ç¥Ã¢À¸·Î Á¤ºÎÆ÷»ó±Ý 500¸¸¿øÀ» ¹Þ°ÔµÆ´Ù.

µµ´Â »ï¶ô³óÁ¤, ÅäÅ»°ü±¤ µî µµÁ¤ ÁÖ¿ä ºÐ¾ß¿¡¼­ ÁÖ¹ÎÂü¿©¸¦ ÅëÇÑ Çö¾È ÇØ°á µî¿¡ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

±× Áß¿¡¼­µµ Àü¶óºÏµµ¸¦ ´ÜÀÏ°ü±¤±ÇÀ¸·Î ¹­Àº °ü±¤°´ ¸ÂÃãÇü °ü±¤¼­ºñ½ºÀÎ ¡®ÀüºÏÅõ¾îÆÐ½º¡¯°¡ ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾Ò°í »ï¶ô³óÁ¤ °Å¹ö³Í½º¸¦ ÅëÇÑ ³ó»ê¹° ÃÖÀú°¡ º¸»óÁ¦ ÃßÁø µî¿¡¼­ ÁÁÀº ¼ºÀûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.

Àü¶óºÏµµ ÃÖº´°ü ±âÈ¹Á¶Á¤½ÇÀåÀº ¡°»ï¶ô³óÁ¤, ÅäÅ»°ü±¤ µî µµÁ¤ÀÇ ÁÖ¿äºÐ¾ß¿¡¼­ µµ¹ÎÀÌ Ã¼°¨ÇÏ´Â ¸ÂÃãÇü ¼­ºñ½º¸¦ Á¦°øÇÏ°íÀÚ ³ë·ÂÇÑ °ÍÀÌ ÁÁÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ¡®°³¹æ?°øÀ¯?¼ÒÅë?Çù·Â¡¯À» ±â¹ÝÀ¸·Î ¼ö¿äÀÚ ¸ÂÃãÇü ¼­ºñ½º Á¦°øÀ» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡± °í ¸»Çß´Ù.

ÃÖ°íÀº ±âÀÚ


< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÃÖ°íÀº ±âÀÚÀÇ ´Ù¸¥±â»ç º¸±â  
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® google_plus msn
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÀÚµ¿µî·Ï¹æÁö¿ë ÄÚµå¸¦ ÀÔ·ÂÇÏ¼¼¿ä!   
È®ÀÎ
- 200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
º£½ºÆ® Å¬¸¯
1
Çö´ëÁß°ø¾÷ ±º»êÁ¶¼±¼Ò ´ÙÀ½´Þ 12ÀÏ Àü¸é Áß´Ü
2
ÀÌµµÇü Á¤À¾½ÃÀÇ¿ø ¡°Áö¿ªÈ­Æó µµÀÔÇÏÀÚ¡±
3
ÀÚÀü°Å Å¸±â ºÕ Á¶¼º ¡®ÀüÁÖ½Ã¹Î ÇÑ¸¶À½ ÇàÁø¡¯ ÆîÃÄ
4
ÀüÁÖ ´öÁø°ø¿ø¼­ ¹ÂÁöÄÃÀ» º¸´Ù
5
±º»ê ÀÌ¼º´ç, ±¹³» ÃÖ°íÀÇ ¸ÀÁý
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý±â»çÁ¦º¸¤ýµ¶ÀÚÅõ°í¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
ÀüºÏ ÀüÁÖ½Ã ´öÁø±¸ º¢²É·Î 54(ÁøºÏµ¿ 417-62)  |  ´ëÇ¥ÀüÈ­ : 063)259-2170  |  ÆÑ½º : 063)251-7217  |  ¹®ÀÇÀüÈ­ : 063)259-2176
Á¤±â°£Çà¹°¤ýµî·Ï¹øÈ£ : ÀüºÏ °¡ 00002   |  ¹ßÇàÀÎ, ÆíÁýÀÎ : ±èÅÃ¼ö  |  Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ±è»ó±â
Copyright ¨Ï 2011 ÀüºÏµµ¹ÎÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@domin.co.kr