ÀüºÏµµ ¡®2016³â Á¤ºÎÇõ½Å¡¯ ±¹¹«ÃÑ¸® Ç¥Ã¢ ¼ö»ó

ÀüºÏµµ°¡ 25ÀÏ ÇàÁ¤ÀÚÄ¡ºÎ ÁÖ°üÀ¸·Î ½ÃÇàµÈ ¡®2016³â Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ Á¤ºÎ 3.0Æò°¡¡¯¿¡¼ ¿ì¼ö±â°üÀ¸·Î ¼±Á¤µÅ ±¹¹«ÃÑ¸®Ç¥Ã¢À» ¹Þ¾Ò´Ù.
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