한국농수산식품유통공사 전북지역본부(본부장 신형민), (사)한국들녘경영체중앙연합회(회장 김원석)는 12일 전남 나주시 aT 본사에서 국산 콩의 식량자급률 제고를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.



이날 협약식에는 농림축산식품부, aT, 들녘경영체 참여농가 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 이번 협약을 통해 aT는 들녘경영체가 생산한 논콩을 직접 수매하고, (사)한국들녘경영체중앙연합회는 소속 공동경영체가 고품질의 논콩을 생산할 수 있도록 지원하기로 의견을 모았다.



