전북병무청, 연구제안 직원공모제 전개 한성천 기자 승인 2017.04.03



연구제안 공모전은 병무청 주관으로 운영되며 직원들이 자발적으로 팀을 구성해 하나의 연구주제를 정하고, 효율적인 연구활동을 통해 병무행정 발전을 도모하기 위함이다. 이와 관련해 전북병무청에서는 지난 3월, 7~8급 직원 4명이 팀을 구성해 ‘병역판정검사 심리검사 개선방안’이란 주제로 연구를 진행하고 있다.



해당팀에서는 병무청과 국민의 행복을 위해 연구하자는 팀원들의 굳은 의지를 담아, 팀명을 ‘욜로’(YOLO, You Only Live Once의 약칭)로 정했다. 또한, 효율적인 팀 운영을 위해 세부 연구과제별로 팀원 역할을 세분화해 연구 생산성을 높이는 한편, 정기적으로 만나 심층 토의하는 시간을 갖는 등 발전적인 연구활동을 수행한다.



김용학 전북병무청장은 “다가올 미래는 창의적인 능력이 매우 중요하다며, 청 차원에서 이들이 연구활동에 전념할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다“고 밝혔다.







