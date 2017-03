홈 > 경제 > 경제종합 경제종합 전북경진원 창작놀이터 Self 제작교육 시행 장정철 기자 승인 2017.03.15 Tweet 전북지방중소기업청(청장 정원탁)은 전북시제품제작소에서 3D프린터 장비교육 및 창업아이템을 직접 제작하는 ‘창작 놀이터 Self 제작 교육’을 시행한다.



전라북도경제통상진흥원(원장 홍용웅)에서 세부 운영을 진행하며 전북시제품제작소 내 구축된 장비를 활용하여 창업아이템을 직접 제작하는 교육으로 도내 메이커 문화 확산에 일조하고 있다.



메이커란 상상력과 창의력을 가지고 디지털 기술 기반의 제품이나 서비스를 만드는 사람을 칭한다.



2016년도에 500여명이 수강할 정도로 인기있는 과정으로 이번 교육은 3D프린팅, 일러스트레이터 등의 이론과 창업아이템을 직접 DIY하는 과정으로 이루어질 예정이다.



경진원은 수강생들의 연간 교육 요청에 창작놀이터 Self 제작교육을 연간 교육으로 진행 해오고있다. 이는 지속적인 셀프제작교육을 통한 전북시제품제작소 활성화 도모의 취지이다.



