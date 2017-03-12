ÅºÇÙ¹Ý´ë ½ÃÀ§ÇöÀå »ç»óÀÚ ¼ÓÃâ

ÅºÇÙ ÀÎ¿ëÀÌ ¹ßÇ¥µÈ Áö³ 10ÀÏ ±¤È¹® ±¤Àå¿¡¼± ÅºÇÙ ¹Ý´ë Ãø°ú °æÂûÀÇ Ãæµ¹ÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
´ëÅë·É ÅºÇÙ °áÁ¤À» ¹Ý´ëÇÏ´Â ÅÂ±Ø±â ÁýÈ¸´Â ÇåÀçÀÇ ´ëÅë·É ÆÄ¸é °áÁ¤¿¡ °·ÂÈ÷ ¹Ý¹ßÇÏ¸ç °æÂû°ú Ãæµ¹, »ç¸ÁÀÚ¿Í ºÎ»óÀÚ°¡ ¼ÓÃâÇß´Ù.
°æÂûÃ» µî¿¡ µû¸£¸é ÅºÇÙ °áÁ¤ ÀÌÈÄ ¹Ý´ë ÁýÈ¸ Âü°¡ÀÚµéÀÌ ÇåÀç ¹æÇâÀ¸·Î ÁøÃâÇÏ·Á´Ù °æÂû°ú ´ëÄ¡¡¤Ãæµ¹ÇßÀ¸¸ç, ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ 3¸íÀÌ ¼ûÁö°í ¼ö½Ê ¸íÀÌ ºÎ»óÀ» ÀÔ¾ú´Ù.
Æ¯È÷ ¹Ú Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ½ÉÆÇ ¼±°í±âÀÏÀÎ Áö³ 10ÀÏ ÀüºÏ°æÂûÃ» ¼Ò¼Ó °æÂû ¼ÒÀ½°ü¸®Â÷·® À§¿¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´ø ½ºÇÇÄ¿°¡ ¶³¾îÁö¸ç ±è¸ð(72)¾¾°¡ »ç¸ÁÇß´Ù. °æÂûÀº ÁýÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÑ Á¤¸ð(65) ¾¾°¡ °æÂû ¹ö½º¸¦ Å»ÃëÇØ ¿îÀüÇÏ´Ù Â÷º®À» µéÀÌ¹Þ¾Ò°í ±× °úÁ¤¿¡¼ °æÂû ¼ÒÀ½°ü¸®Â÷·® À§¿¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´ø ½ºÇÇÄ¿¸¦ ¶³¾îÆ®¸° °ÍÀ¸·Î º¸°í Á¤¾¾¿¡ ´ëÇØ Æ¯¼ö°ø¹«ÁýÇà¹æÇØ, °ø¿ë¹°°Ç¼Õ»ó, ÆøÇàÄ¡»ç µî ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ½ÅÃ»Çß´Ù.
°æÂû°ü°èÀÚ´Â ¡°Á¤ ¾¾°¡ ´ëºÎºÐ ÇøÀÇ¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
³ª¸ÓÁö 2¸íÀÇ »ç¸ÁÀÚ´Â ÁýÈ¸ ÇöÀå¿¡¼ ¾²·¯Áø Ã¤ ¹ß°ßµÅ º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛÇßÁö¸¸ °á±¹ ¼ûÁ³´Ù.
B(66) ¾¾´Â °°Àº ³¯ ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ Àçµ¿»ç°Å¸®¿¡¼ ÁýÈ¸ Áß °©ÀÚ±â ¾²·¯Á® ÁÖº¯¿¡ ÀÖ´ø Âü°¡µéÀÇ ½Å°í·Î º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆÁö¸¸ ³¡³» ¼ûÁ³´Ù. °æÂû¿¡ µû¸£¸é ¡°ºÎ°Ë°á°ú Æ¯º°ÇÑ ¿Ü»óÀº ¾ø°í ¾ø¾ú°í µ¿¸Æ°æÈ·Î ÀÎÇÑ ½ÉÀÎ¼º ±Þ»ç·Î ÃßÁ¤µÈ´Ù´Â ºÎ°Ë¼Ò°ß¡±ÀÌ¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
¶ÇÇÑ, ÁýÈ¸ Áß ¼ûÁø C(73) ¾¾´Â ¾È±¹¿ª»ç ¾È¿¡¼ Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ¹æÇâÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ´ø Áß Âü°¡ÀÚµé¿¡°Ô ¶°¹Ð¸®´Â °úÁ¤¿¡¼ ¾²·¯Á³´Ù. C ¾¾ ¿ª½Ã ±¸±Þ´ë·Î º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆÁö¸¸ ³¡³» ¼ûÁ³´Ù. ºÎ°Ë °á°ú ½ÉÀå ºñ´ëÈ°¡ ½ÉÇß°í °ú°Å ½ÉÀå¼ö¼ú·Î ½ÉÀåÇ÷°ü¿¡ 2°³ÀÇ ½ºÅÙ½º°¡ Á¸ÀçÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÇöÀå¿¡¼ ¾²·¯Á® º´¿ø¿¡ ÀÌ¼ÛµÈ ´Ù¸¥ 1¸íÀº ÇöÀç º´¿ø¿¡¼ Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖÀ¸³ª À§ÁßÇÑ »óÅÂ¸ç ½ÃÀ§´ë¸¦ ¸·´ø °æÂû°ü°ú ÀÇ°æ ¼ö½Ê ¸íµµ °æ¹ÌÇÑ ºÎ»óÀ» ÀÔÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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