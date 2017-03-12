ÅºÇÙ¹Ý´ë ½ÃÀ§ÇöÀå »ç»óÀÚ ¼ÓÃâ

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ÆíÁý : 2017. 3. 13 ¿ù 09:56
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½ÂÀÎ 2017.03.12  
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ÅºÇÙ ÀÎ¿ëÀÌ ¹ßÇ¥µÈ Áö³­ 10ÀÏ ±¤È­¹® ±¤Àå¿¡¼± ÅºÇÙ ¹Ý´ë Ãø°ú °æÂûÀÇ Ãæµ¹ÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.

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Æ¯È÷ ¹Ú Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ½ÉÆÇ ¼±°í±âÀÏÀÎ Áö³­ 10ÀÏ ÀüºÏ°æÂûÃ» ¼Ò¼Ó °æÂû ¼ÒÀ½°ü¸®Â÷·® À§¿¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´ø ½ºÇÇÄ¿°¡ ¶³¾îÁö¸ç ±è¸ð(72)¾¾°¡ »ç¸ÁÇß´Ù. °æÂûÀº ÁýÈ¸¿¡ Âü°¡ÇÑ Á¤¸ð(65) ¾¾°¡ °æÂû ¹ö½º¸¦ Å»ÃëÇØ ¿îÀüÇÏ´Ù Â÷º®À» µéÀÌ¹Þ¾Ò°í ±× °úÁ¤¿¡¼­ °æÂû ¼ÒÀ½°ü¸®Â÷·® À§¿¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ´ø ½ºÇÇÄ¿¸¦ ¶³¾îÆ®¸° °ÍÀ¸·Î º¸°í Á¤¾¾¿¡ ´ëÇØ Æ¯¼ö°ø¹«ÁýÇà¹æÇØ, °ø¿ë¹°°Ç¼Õ»ó, ÆøÇàÄ¡»ç µî ÇøÀÇ·Î ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ½ÅÃ»Çß´Ù.

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¶ÇÇÑ, ÁýÈ¸ Áß ¼ûÁø C(73) ¾¾´Â ¾È±¹¿ª»ç ¾È¿¡¼­ Çå¹ýÀçÆÇ¼Ò ¹æÇâÀ¸·Î ÀÌµ¿ÇÏ´ø Áß Âü°¡ÀÚµé¿¡°Ô ¶°¹Ð¸®´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¾²·¯Á³´Ù. C ¾¾ ¿ª½Ã ±¸±Þ´ë·Î º´¿øÀ¸·Î ÀÌ¼ÛµÆÁö¸¸ ³¡³» ¼ûÁ³´Ù. ºÎ°Ë °á°ú ½ÉÀå ºñ´ëÈ­°¡ ½ÉÇß°í °ú°Å ½ÉÀå¼ö¼ú·Î ½ÉÀåÇ÷°ü¿¡ 2°³ÀÇ ½ºÅÙ½º°¡ Á¸ÀçÇÑ °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² ÇöÀå¿¡¼­ ¾²·¯Á® º´¿ø¿¡ ÀÌ¼ÛµÈ ´Ù¸¥ 1¸íÀº ÇöÀç º´¿ø¿¡¼­ Ä¡·á¸¦ ¹Þ°í ÀÖÀ¸³ª À§ÁßÇÑ »óÅÂ¸ç ½ÃÀ§´ë¸¦ ¸·´ø °æÂû°ü°ú ÀÇ°æ ¼ö½Ê ¸íµµ °æ¹ÌÇÑ ºÎ»óÀ» ÀÔÀº °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

°æÂû°ü°èÀÚ´Â ¡°ÇöÀç Á¤È®ÇÑ ÇÇÇØ »óÈ²°ú »ç°í ¿øÀÎÀ» ÆÄ¾Ç ÁßÀÌ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.



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