도정/청와대 전북 방문의 해, '사계절 프로젝트' 가동 김민수 기자 승인 2017.03.09 Tweet 2017 전북방문의 해를 맞아 관광객 3천500만명을 유치하기 위한 전북도가 '사계절 프로젝트' 등 세분화한 홍보 계획을 수립했다.



9일 전북도에 따르면 전통문화, 생태자원, 세계유산, 음식문화, 농촌체험 등을 활용해 시기별 주 목표를 설정한 관광홍보를 통해 개별 및 단체관광객 유치에 나섰다.



봄·가을에는 자연경관과 농촌체험, 문화유산 등을 주요 관광상품으로 엮어 기관(단체), 학교, 동호회, 문화센터 등을 대상으로 연수단, 수학여행단, 역사문화 답사단, 공정여행단 등 단체관광객 유치에 초점을 맞추게 된다.



계절적 특성이 강한 여름과 겨울에는 진안의 운일암 반일암, 지리산 계곡, 해변과 갯벌 등을 관광상품화 해 가족 및 단체를 대상으로 한 여름휴가 상품에 주력하고, 겨울에는 진안 홍삼스파, 고창 석정휴스파 등과 연계한 가족단위 힐링상품을 홍보한다.



뿐만 아니라 해외관광객을 대상으로 계절에 따라 우리 지역에서 생산되는 농산물을 활용한 음식체험상품인 ‘Farm to the Table(일종의 쿠킹 클래스)’이 올여름부터 출시돼 건강한먹거리체험과 관광자원을 동시에 홍보할 수 있도록 했다.



국내관광객 확보를 위한 방안으로 기념일이나 연휴·휴가 기간을 이용한 ‘데이 마케팅’을 집중 추진할 계획이다. 특히 가족·연인, 문화센터나 동호회원, 수학여행 등 대상별 특성에 맞춘 도내 관광유형 소개 및 일정(1박2일, 2박3일)을 적극적으로 홍보하고 유치마케팅을 펼침으로써 도내 14개 시군에 관광객이 고루 확산될 수 있도록 노력할 예정이다.



국외 관광객 유치를 위한 또 하나의 방안으로 한복, 한식, 한옥 등 가장 한국적인 전북의 특성을 홍보함으로써 전북 방문 욕구를 제고할 계획이며, 특히 외국인들이 선호하는 태권도인의 성지 ‘태권도원’과 축구팬들의 꾸준한 사랑을 받고 있는 ‘전북현대모터스’를 활용해 태권도, 축구 관련 연수·체험·교류행사를 적극 추진할 예정이다.



도는 청년층 해외관광객 유치에도 나서 3월 KT&G 아시아 청년 포럼 행사(남원)와 2017 국제무술문화교류축제를 적극 활용한다는 방침이다.



전북도 김인태 문화체육관광국장은 “올해는 계층별, 시즌별로 세분화해 틈새시장을 겨냥한 국내관광 활성화를 이루고, 동남아, 일본 등을 대상으로 한 적극적인 홍보마케팅을 통해 중국 일변도의 관광정책을 다변화하고 외연을 확대해 나가도록 노력하겠다”고 밝혔다.



