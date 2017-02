세계적인 음악가 스티브 바라캇, 새만금 주제곡 헌정

세계적인 음악가 스티브 바라캇(Steve Barakatt)이 28일 새만금 주제곡을 헌정했다고 새만금개발청이 밝혔다. 주제곡은 오종남 새만금위원회 위원장과 바라캇의 인연이 토대가 된 것으로 알려져 화제다.



서로 마음이 모이면 꿈을 이룰 수 있다는 뜻의 ‘원 모어 하트, 원 모어 드림(One More Heart, One More Dream)’이란 부제를 단 주제곡은 경쾌한 피아노 선율 위에 오케스트라와 합창이 어우러져 새만금의 아름다움과 장엄함을 표현했다. 후반부에 우리나라 전통악기인 ‘대금’ 연주를 담아 한국적인 정서를 잘 살려냈다는 평가를 받았다.



바라캇은 “새만금의 무한한 가능성과 아름다움을 표현하고, 아직은 현실이 아닌 상상 속에 존재하지만 이를 실현하기 위해 나아가는 사람들의 이야기를 담고 싶었다”며 “역동적이고 희망적이면서도 한국적인 정서가 가미된 곡을 만들고자 노력했다”고 설명했다.



바라캇의 ‘새만금 주제곡 헌정’은 지난 2015년 11월 오종남 새만금위원회 민간위원장의 초청으로 새만금을 찾은 스티브가 새만금의 아름다움에 큰 감명을 받아 주제곡을 만들어 선물하고 싶다는 의사를 전달하면서 시작되었다. 이후 지난해 12월 새만금개발청에 주제곡 헌정을 공식적으로 약속하고, 지난달 10일에는 작곡의 마무리 작업과 연주·녹음을 앞두고 곡의 완성도를 높이기 위해 다시 한 번 새만금을 방문하는 등 열정과 정성을 쏟은 것으로 전해졌다.



