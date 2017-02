홈 > 경제 > 경제종합 경제종합 전주세관, 한·중 FTA 기업지원 공익관세사 위촉 이방희 기자 승인 2017.02.23 Tweet 전주세관(세관장 박용덕)은 23일 FTA 활용에 어려움을 겪는 지역 내 중소기업을 위해 YES FTA 차이나센터에 공익관세사를 위촉해 적극 지원하기로 했다.



이번 지원은 중소기업의 서류발급 및 인증수출자, 원산지관리 등의 무료상담을 실시하고, 기업의 애로사항 청취 및 제도개선 사항 발굴·건의 등의 업무를 수행할 예정이다.



박용덕 전주세관장은 “한중 FTA 발효 3년차인 올해 FTA 활용에 어려움을 겪는 중소기업들이 공익관세사를 적극 활용하여 많은 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.



공익관세사의 도움이 필요한 업체는 YES FTA 차이나 센터(전주세관 063-710-8955)에 문의 하면 된다.



이방희 기자 전주세관(세관장 박용덕)은 23일 FTA 활용에 어려움을 겪는 지역 내 중소기업을 위해 YES FTA 차이나센터에 공익관세사를 위촉해 적극 지원하기로 했다.이번 지원은 중소기업의 서류발급 및 인증수출자, 원산지관리 등의 무료상담을 실시하고, 기업의 애로사항 청취 및 제도개선 사항 발굴·건의 등의 업무를 수행할 예정이다.박용덕 전주세관장은 “한중 FTA 발효 3년차인 올해 FTA 활용에 어려움을 겪는 중소기업들이 공익관세사를 적극 활용하여 많은 혜택을 누리길 바란다”고 말했다.공익관세사의 도움이 필요한 업체는 YES FTA 차이나 센터(전주세관 063-710-8955)에 문의 하면 된다.이방희 기자



< 저작권자 © 전북도민일보 무단전재 및 재배포금지 > 이방희 기자의 다른기사 보기 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 자동등록방지용 코드를 입력하세요! 확인 - 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)