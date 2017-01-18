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승인 2017.01.18  
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　■지방청 계·팀장 ◇경정 ▲전라북도지방경찰청 제1부 경무과 경무계장 주현오 ▲전라북도지방경찰청 제1부 경무과 기획예산계장 이경우 ▲전라북도지방경찰청 제1부 경무과 인사계장 한민 ▲전라북도지방경찰청 제1부 경무과 교육계장 전광훈 ◇경감 ▲전라북도지방경찰청 제1부 경무과 경리계장 양환춘 ◇경정 ▲전라북도지방경찰청 제1부 정보화장비과 정보통신운영계장 오지석 ▲전라북도지방경찰청 제1부 정보화장비과 장비관리계장 이경진 ▲전라북도지방경찰청 제1부 정보과 정보2계장 박삼서 ▲전라북도지방경찰청 제1부 정보과 정보3계장 김종신 ▲전라북도지방경찰청 제1부 정보과 정보4계장 권현오 ▲전라북도지방경찰청 제1부 보안과 보안1계장 권미자 ▲전라북도지방경찰청 제1부 보안과 보안수사2대장 김형식 ▲전라북도지방경찰청 제1부 보안과 외사계장 양신철 ▲전라북도지방경찰청 제1부 보안과 국죄범죄수사대장 문학선 ▲전라북도지방경찰청 제2부 생활안전과 생활안전계장 정철원 ▲전라북도지방경찰청 제2부 생활안전과 생활질서계장 권춘석 ▲전라북도지방경찰청 제2부 수사과 수사1계장 여상봉 ▲전라북도지방경찰청 제2부 수사과 사이버수사대장 김남용 ◇경감 ▲전라북도지방경찰청 제2부 수사과 해양범죄수사계장 서근필 ◇경정 ▲전라북도지방경찰청 제2부 형사과 강력계장 권현주 ▲전라북도지방경찰청 제2부 형사과 마약수사대장 양재승 ▲전라북도지방경찰청 제2부 경비교통과 교통안전계장 이석현 ▲전라북도지방경찰청 제2부 경비교통과 교통조사계장 이일문 ▲전라북도지방경찰청 제2부 경비교통과 12지구대장 남궁화태 ▲전라북도지방경찰청 제2부 경비교통과 교통계장 배상진 ▲전라북도지방경찰청 청문감사담당관실 감찰계장 강태호 ▲전라북도지방경찰청 제2부 112종합상황실 관리팀장 양정환 ▲전라북도지방경찰청 제2부 112종합상황실 상황팀장 김진구 ▲전라북도지방경찰청 제2부 112종합상황실 상황팀장 신은영 ▲전라북도지방경찰청 제2부 112종합상황실 상황팀장 전상남 ◇경정(승) ▲전라북도지방경찰청 제2부 112종합상황실 상황팀장 김병률 ◇경정 전라북도지방경찰청 치안지도관 최대성 ▲전라북도지방경찰청 제2부 생할안전과 생활안전계 대기 이진현 ◇경감 ▲전라북도지방경찰청 제1부 경무과 최효진 ▲전라북도지방경찰청 제1부 정보화장비과 김영식 ▲전라북도지방경찰청 제1부 정보과 이순종 ▲전라북도지방경찰청 제1부 정보과 조민훈 ▲전라북도지방경찰청 제1부 보안과 고후석 ▲전라북도지방경찰청 제2부 수사과 오종영 ▲전라북도지방경찰청 제2부 형사과 박승현 ▲전라북도지방경찰청 제2부 형사과 송주성 ▲전라북도지방경찰청 제2부 형사과 김의석 ▲전라북도지방경찰청 제2부 경비교통과 오병화 ▲전라북도지방경찰청 제2부 경비교통과 전순균 ▲전라북도지방경찰청 제2부 경비교통과 김규현 ◇경감(승) ▲전라북도지방경찰청 제2부 경비교통과 김준식 ▲전라북도지방경찰청 청문감사담당관실 최희성 ▲전라북도지방경찰청 청문감사담당관실 전진무 ■경찰서 과장 ◇경정 ▲전주완산경찰서 수사과장 김대환 ▲전주완산경찰서 형사과장 박종삼 ▲전주완산경찰서 경비교통과장 신상만 ▲전주완산경찰서 정보과장 최용승 ▲전주완산경찰서 보안과장 박승관 ▲전주완산경찰서 청문감사관 정성화 ▲전주완산경찰서 112종합상황실장 한점동 ▲전주덕진경찰서 경무과장 최찬권 ▲전주덕진경찰서 여성청소년과장 박승찬 ▲전주덕진경찰서 수사과장 김영근 ▲전주덕진경찰서 경비교통과장 고준호 ▲전주덕진경찰서 정보과장 임남희 ▲군산경찰서 경무과장 이만석 ▲군산경찰서 생활안전과장 김명겸 ▲군산경찰서 수사1과장 양태영 ◇경정(승) ▲군산경찰서 수사2과장 김근필 ▲군산경찰서 경비교통과장 정진영 ◇경정 ▲군산경찰서 정보과장 이한재 ▲군산경찰서 보안과장 유택기 ◇경정(승) ▲군산경찰서 청문감사관 홍정기 ◇경정 ▲군산경찰서 112종합상황실장 소준관 ▲익산경찰서 경무과장 김택중 ◇경정(승) ▲익산경찰서 수사과장 조현제 ◇경정 ▲익산경찰서 경비교통과장 노경우 ▲익산경찰서 정보과장 황선봉 ▲익산경찰서 보안과장 원성만 ▲익산경찰서 청문감사관 김민택 ▲정읍경찰서 경무과장 정지원 ▲정읍경찰서 생활안전과장 안민현 ▲정읍경찰서 수사과장 김득래 ▲정읍경찰서 여성청소년과장 최정환 ◇경감 ▲정읍경찰서 청문감사관 이상찬 ◇경정 ▲남원경찰서 경무과장 이규선 ▲남원경찰서 생활안전과장 조계곤 ▲남원경찰서 여성청소년과장 한상호 ▲남원경찰서 수사과장 오재경 ▲남원경찰서 경비교통과장 이철수 ▲남원경찰서 정보보안과장 오쌍섭 ▲남원경찰서 청문감사관 곽을용 ▲김제경찰서 경무과장 안종배 ◇경정(승) ▲김제경찰서 여성청소년과장 송미영 ▲완주경찰서 경무과장 조종선 ◇경정 ▲완주경찰서 생활안전과장 오영석 ▲완주경찰서 여성청소년과장 곽한규 ◇경정(승) ▲고창경찰서 경무과장 박찬도 ▲고창경찰서 생활안전교통과 권혁기 ◇경감 ▲고창경찰서 수사과장 김규남 ▲고창경찰서 정보보안과장 박천권 ▲부안경찰서 수사과장 임채한 ▲부안경찰서 정보보안과장 김주은 ▲부안경찰서 청문감사관 김용철 ◇경정 ▲임실경찰서 경무과장 양희종 ▲임실경찰서 생활안전교통과장 조채현 ◇경정(승) ▲순창경찰서 경무과장 양현식 ▲순창경찰서 생활안전교통과장 최점석 ◇경감 ▲순창경찰서 수사과장 소순관 ◇경정 ▲진안경찰서 경무과장 이준근 ◇경정(승) ▲진안경찰서 생활안전교통과장 장영자 ◇경감 ▲진안경찰서 수사과장 한종현 ◇경정(승) ▲무주경찰서 생활안전교통과장 김영신 ◇경감 ▲무주경찰서 수사과장 정진만 ◇경정(승) ▲무주경찰서 정보보안과장 황조영 ■경찰서 계·팀장 ◇경감(승) ▲전주완산경찰서 김광수 ▲전주완산경찰서 김기홍 ◇경감 ▲전주완산경찰서 김명현 ▲전주완산경찰서 김병엽 ▲전주완산경찰서 김상덕 ▲전주완산경찰서 김완근 ▲전주완산경찰서 김해진 ◇경감(승) ▲전주완산경찰서 김형민 ▲전주완산경찰서 박상진 ▲전주완산경찰서 박시나 ▲전주완산경찰서 박천규 ◇경감 ▲전주완산경찰서 박현귀 ◇경감(승) ▲전주완산경찰서 이호봉 ◇경감 ▲전주완산경찰서 임순임 ▲전주완산경찰서 정동영 ▲전주완산경찰서 조용욱 ▲전주완산경찰서 최두호 ◇경감(승) ▲전주완산경찰서 최자옥 ▲전주완산경찰서 홍선용 ◇경감 ▲전주완산경찰서 홍현수 ▲전주완산경찰서 황운택 ▲전주덕진경찰서 김병섭 ▲전주덕진경찰서 김영식 ◇경감(승) ▲전주덕진경찰서 문동훈 ▲전주덕진경찰서 박찬열 ▲전주덕진경찰서 백민지 ▲전주덕진경찰서 송기중 ▲전주덕진경찰서 신현식 ▲전주덕진경찰서 오현선 ◇경감 ▲전주덕진경찰서 이승재 ▲전주덕진경찰서 전선일 ◇경감(승) ▲전주덕진경찰서 조상진 ◇경감 ▲전주덕진경찰서 조연곤 ▲군산경찰서 고종곤 ▲군산경찰서 김정환 ◇경감(승) ▲군산경찰서 노진완 ▲군산경찰서 노한선 ◇경감 ▲군산경찰서 마정복 ◇경감(승) ▲군산경찰서 박성근 ▲군산경찰서 박재홍 ◇경감 ▲군산경찰서 백 훈 ◇경감(승) 군산경찰서 송기대 ▲군산경찰서 신만철 ▲군산경찰서 신현조 ▲군산경찰서 양용만 ◇경감 ▲군산경찰서 유만오 ▲군산경찰서 윤길중 ▲군산경찰서 윤인석 ◇경감(승) ▲군산경찰서 이미진 ◇경감 ▲군산경찰서 이정훈 ▲군산경찰서 임승빈 ◇경감(승) ▲군산경찰서 장민 ▲군산경찰서 정하나 ▲군산경찰서 최갑열 ▲익산경찰서 강종구 ◇경감 ▲익산경찰서 강필문 ▲익산경찰서 김 준 익산경찰서 김동선 ◇경감(승) ▲익산경찰서 박승 ◇경감 ▲익산경찰서 박기오 ▲익산경찰서 박석권 ▲익산경찰서 오영민 ▲익산경찰서 이정환 ◇경감(승) ▲익산경찰서 이종영 ◇경감 ▲익산경찰서 이창엽 ▲익산경찰서 정광훈 ▲익산경찰서 정휘철 ▲익산경찰서 조병문 ▲익산경찰서 조효정 ◇경감(승) 정▲읍경찰서 김수찬 ◇경감 ▲정읍경찰서 송준규 ▲정읍경찰서 이종혁 ◇경감(승) ▲정읍경찰서 이철수 ◇경감 ▲남원경찰서 방문수 ◇경감(승) ▲남원경찰서 배한수 ▲남원경찰서 송재빈 ◇경감 ▲남원경찰서 한용수 ◇경감(승) ▲김제경찰서 고덕영 ◇경감 ▲김제경찰서 김영욱 ◇경감(승) ▲김제경찰서 이옥정 ◇경감 ▲김제경찰서 장두성 ▲김제경찰서 함연봉 ◇경감(승) ▲완주경찰서 노용호 ▲완주경찰서 라승숙 ◇경감 ▲완주경찰서 서원식 ◇경감(승) ▲완주경찰서 송문석 ◇경감 ▲완주경찰서 이완식 ▲완주경찰서 황아중 ▲고창경찰서 유제오 ◇경감(승) ▲고창경찰서 홍기성 ▲부안경찰서 강우진 ▲부안경찰서 김형곤 ▲부안경찰서 박준석 ◇경감 ▲부안경찰서 이강신 ◇경감(승) ▲부안경찰서 이덕환 ◇경감 ▲부안경찰서 이광호 ▲부안경찰서 임도형 ▲부안경찰서 최기석 ▲부안경찰서 함영민 ◇경감(승) ▲임실경찰서 하재영 ▲순창경찰서 김영도 ◇경감 ▲진안경찰서 이종배 ▲장수경찰서 김오영 ▲장수경찰서 소견영 ◇경감(승) ▲장수경찰서 장대열 ◇경감 ▲장수경찰서 최영주 ◇경감(승) ▲무주경찰서 김종섭 ▲무주경찰서 김흥식 ▲무주경찰서 신진환 ◇경감 ▲무주경찰서 장인춘 ◇경감(승) ▲무주경찰서 황금수 ■경비부서 상설중대장 등 ◇경정 ▲전라북도지방경찰청 제1기동대장 이주영 ◇경감 ▲전라북도지방경찰청 제1기동대 이형훈 ▲전라북도지방경찰청 기동2중대장 신석종 ▲전주완산경찰서 방범순찰대장 소남우 ▲전주덕진경찰서 방범순찰대장 김종화



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